Guinée : Cellou empêché de tenir son meeting par le RPG à Dabola ?

CONAKRY-Le leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée, Cellou Dalein Diallo n’a pu tenir son meeting dans la préfecture de Dabola, au centre du pays. L’opposant accuse le RPG-arc-en-ciel d’être à l’origine de l’annulation de son rassemblement.

Cellou Dalein Diallo a cependant exprimé sa satisfaction pour la forte mobilisation de ses militants. En lieu et place du meeting à Dabola-centre, le chef de file de l’opposition guinéenne a fait une brève déclaration devant ses partisans massivement mobilisés au quartier Fondé 2 dans laquelle il a pointé un doigt accusateur sur le RPG qui, selon lui, a mis la pression sur le parti avec lequel l'UFDG avait permuté de jour de campagne pour que celui revienne sur sa décision.

« Je suis satisfait de la forte mobilisation et les assurances des uns et des autres. La fédération de l'UFDG a fait son rôle. C'est le RPG qui a mis la pression sur le parti qui nous avait donné son jour (de campagne). Ce parti devrait reprendre notre jour plus tard. Un document dûment signé a été déposé dans ce sens. Suite à la pression du RPG, le parti là a désisté la nuit. Le RPG a peur que nous fassions meeting surtout que la victoire de l'UFDG est visible sur le terrain », a déclaré ce matin le leader de l’UFDG devant ses militants à Dabola.

Cellou Dalein Diallo reste confiant de la victoire de son parti dans la majorité des communes du pays. Il a indiqué que « dans beaucoup de fiefs du RPG, les gens ont décidé de voter UFDG pour sanctionner le RPG ».

L’opposant poursuivra son périple vers la ville sainte de Dinguiraye. Hier mercredi à Dogomet, une sous-préfecture située dans la préfecture de Dabola, Cellou Dalein Diallo a tenu un meeting géant au cours duquel il a invité les populations à l’unité.

