Extrémisme religieux : un acte "terroriste" commis en Guinée ?

MANDIANA- Un acte "terroriste" a-t-il été commis sur le territoire guinéen ? Le vengeur du prédicateur Saoudien qui a assassiné le Chef des Donzo Bala Nana Kanté à Kantédoubalandou avait-il des motivations "terroristes" ? Existe-t-il des cellules dormantes de "djihadistes" en Guinée ? Les autorités judicaires du pays n’excluent pas désormais ces pistes.

Alors que deux suspects ont été interpelés suite au double assassinat survenu à Kantédoubalandou, le Parquet Général de Conakry vient d’avertir que l’assassinat du Chef des donzos (chasseur traditionnel) porte la "signature des groupes terroristes". Le présumé-assassin qui a surgi de la foule a crié "Allah Akbar" avant de poignarder le chasseur Bala Nana Kanté, vient de révéler le Procureur de la République. Une signature similaire à celle des terroristes, selon le parquet qui précise que l’acte n’a pas été revendiqué, mais la prudence doit être de mise.

Interrogé ce mercredi 24 janvier 2018 en exclusivité par Africaguinee.com, sur l’assassinat du prédicateur saoudien suivi de celui chef des donzo à Kantédoubalandou, le Procureur de la République Ibrahima Kabélé Bangoura a expliqué pour la première fois les faits.

Deux saoudiens accompagnés de trois guinéens…

« Deux arabes saoudiens ont été invités par des groupes religieux musulmans de la localité de Kantédoubalandou. Ceux-ci ont quitté Siguiri pour Mandiana : deux saoudiens accompagnés de trois guinéens (…) le village où ils devaient arriver étaient sur l’autre rive, ils ont laissé leur véhicule d’un côté pour traverser à gué. Arrivés, ils ont effectivement accompli leur prêche. Mais il semble que c’est un lieu très animiste qui n’est habité que par les donzo en majorité. Lesquels ont cru savoir que ceux-ci sont venus pour détruire leur fétiche. Après leur prêche, sur le chemin de retour, ils sont tombés sur une embuscade vers 21h30’ par un groupe de chasseurs munis de fusils de chasse de calibres 12. Ils les ont tiré dessus, un saoudien a été mortellement atteint tandis que celui qui le pilotait a été grièvement atteint (…) les autres ont rebroussé chemin », a expliqué le procureur.

Il a surgi de la foule criant Allah Akbar…

Et de poursuivre : « Au cours des enquêtes, le chef des donzos a été interpelé pour d’amples informations. C’est au cours des enquêtes menées par les autorités de la place qu’un autre a surgi de la foule criant Allah Akbar (Dieu est grand) pour venir poignarder mortellement le chef des donzo. Celui-ci a été interpelé d’un côté. Et au cours des recherches, un des présumés auteurs de l’assassinat du saoudien a été également interpelé. Les deux se trouvent présentement au niveau de la Brigade de recherche à Kankan où les enquêtes se poursuivent pour être déférés au parquet du tribunal de première instance pour être jugé (…) La période que nous vivons à l’heure-là, quand quelqu’un se compte de cette façon en criant Allah Akbar, on ne peut qualifier un tel acte que de terroriste à priori », a déclaré le procureur de la République Ibrahima Kabélé Bangoura.

C’est la signature des groupes terroristes

William Fernandez procureur général près la Cour d’Appel de Kankan qui a été également interrogé par nos soins a jugé cette situation très préoccupante. « C’est une situation très préoccupante et inquiétante parce que la signature du deuxième cas. A savoir celui qui est sorti de la foule en criant Allah Akbar, c’est la signature des groupes terroristes qui opèrent aujourd’hui par arme blanche ou par des véhicules béliers », a-t-il alerté avant d’attirer l’attention des autorités.

« Nous attirons l’attention des autorités pour qu’elles prennent cette situation très au sérieux. On essaie de mener des enquêtes au niveau administratif pour voir qui sont ces gens-là ? D’où ils viennent ? Qu’est-ce qu’ils font sur le territoire national ? Parce que Mandiana est une petite préfecture, mais une fois qu’ils sont dans le territoire national, ils peuvent s’infiltrer dans les grandes villes. Ça va être catastrophique. Pour le moment il n’y a pas de revendication, mais Mandiana est aux portes de Bamako au Mali. Il faut que les autorités politiques et administratives prennent toutes les mesures de la situation », a prévenu William Fernandez.

Affaire à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112