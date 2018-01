Bah Oury prévient le camp de Cellou : « j’en ai assez… »

CONAKRY-Accusé d’avoir usurpé le logo du principal parti de l’opposition, l’UFDG, BAH Oury a énergiquement répliqué. Il dit en avoir assez des "récriminations" et des "mensonges" du camp de Cellou Dalein Diallo.

Interrogé par Africaguinee.com, l’ex vice-président de l’UFDG exclu du parti estime qu’il a le plein droit d’utiliser le logo du parti qu’il a fondé. Alors que dans une déclaration, l’Union des Forces Démocratiques de Guinée a condamné l’utilisation de son logo par la liste indépendante dénommée ‘’Renouveau’’ dans les communes de Ratoma, Matoto et Dubreka. Cette liste est soutenue par Bah Oury.

« Ça ne m’intéresse pas, ils n’ont qu’à crier aller à l’autre bout du monde pour réclamer leur mensonge. Ça me laisse totalement au froid. Ce qui m’intéresse, c’est de défendre notre projet et de faire avancer la Guinée. Eux (UFDG, ndlr) ils ont toujours travaillé à retarder la Guinée », a martelé Bah Oury n’hésitant pas à qualifier les membres de la direction actuelle de l’UFDG des aveugles. Il explique qu’il y a une différence entre le logo dont le signe est un fromager et une colombe.

« Je considère que ceux qui confondent un oiseau qui symbolise la paix, la réconciliation et l’apaisement et le soleil sont totalement aveugles. Et par conséquent, ils se disqualifient pour prétendre à diriger même un secteur de n’importe quel quartier de la République de Guinée », a soutenu Bah Oury, avant menacer : « Maintenant, j’en ai assez de leur récrimination, menace et mensonge. Ils n’ont qu’à laisser Bah Oury et le Renouveau en paix », prévient-il indiquant qu’il a le droit d’utiliser le logo de l’UFDG en tant que fondateur de ce parti.

BAH Aissatou

Pour africaguinee.com

Tél : (00224) 655 31 11 14