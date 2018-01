Conakry : La famille de feu Thierno Madjou Sow déguerpie à la minière…

CONAKRY-La famille de feu Docteur Thierno Madjou Sow, souffle le chaud et le froid en ce début d’année 2018. Domiciliée au quartier résidentiel de la minière, la famille de l’ancien Président de l’Organisation Guinéenne des Droits de l’Homme (OGDH), a été déguerpie de son logis ce mardi 23 janvier 2018, a constaté Africaguinee.com.

C’est un bâtiment complètement dépouillé de son contenu qui s’érige au milieu d’une vaste clôture. Des objets de valeurs, tels que des meubles des appareils électro-ménagers, et des ustensiles de cuisine trônent à la belle étoile à la merci des intempéries. Tel est le décor qui se présente une fois à l’intérieur de la cour de celui qui a défendu les Droits de l’Homme durant tout son vécu.

Pour en savoir d’avantage sur cet état de fait qui se passe de commentaires, Sow Mamadou Bobo, enseignant de profession et petit-fils de Docteur Thierno Madjou Sow s’est exprimé au micro d’Africaguinée.com.

‘’ Tous les biens de la veuve de feu Thierno Madjou Sow sont dehors. Des gendarmes sous ordres sont venus sortir les bagages de madame Sow actuellement à Paris pour des soins. Je suis à la maison avec ma femme et mes cousins. C’est un bâtiment de l’Etat certes mais qui est occupé par Madame Sow Fatoumata Binta Baldé depuis le décès du Vieux. Nous avons appris que c’est l’homonyme du vieux qui est actuellement le Directeur National Adjoint du Budget, Thierno Madjou Sow qui est allé au patrimoine bâti public en complicité avec le directeur adjoint Patrimoine Bâti Public (PBP) ; Mounir Cissé pour nous sortir du bâtiment en l’absence de madame Sow. Il veut se l’approprier en son nom’’ a raconté l’enseignant qui vit dans cette cour.

Selon Sow Mamadou Bobo, le mois dernier, en la date du 21 Décembre, une notification de quitter les lieux lui a été adressée par les services du PBP. Dans cette perspective de mener des démarches puisque Madame Sow est à Paris pour des soins, il a été étonné de voir des gendarmes débarquer pour les vider manu-militari de la concession.

‘’ J’ai reçu une notification comme quoi je dois quitter les lieux le 25 décembre, ce qui n’est pas possible puisque normalement dans pareils cas on donne un préavis de 3 mois. A mon fort étonnement c’est hier à 16 heures que la gendarmerie est venue pour nous faire sortir. C’est après moult tractations que le directeur général du patrimoine bâti public, Mr Yayo est intervenu en attendant de savoir ce qui prévaut pour nous restituer les clés du bâtiment. Lui aussi nous a donné un délai d’un mois, le temps pour nous de trouver une solution. Même hier lorsque les agents sont venus, ils ont réitéré le fait que c’est le directeur Adjoint du budget qui est derrière cette combine. Les deux dernières années de maladie avant son décès, le vieux Thierno Madjou Sow et sa femme ont sollicité ma présence à leurs côtés pour en quelques sortes leur porter secours quand ils ont en difficulté’’ a expliqué le petit-fils de Docteur Thierno Madjou Sow décédé en 2015.

L’on note que toutes nos tentatives pour recouper cette informations ont été vaines et du côté du mis en cause, le Directeur adjoint du Budget Thierno Madjou Sow que du côté Patrimoine Bâti Public.

Affaire à suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13