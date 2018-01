Pendaisons de 1971 en Guinée : 47 ans après, où en est-on avec la justice ?

CONAKRY- Le 25 Janvier 1971 et le 18 Octobre de la même année, plusieurs citoyens guinéens ont été pendus un peu partout sur le territoire national. Les victimes étaient soupçonnées par le régime du PDG d’alors d’avoir joué un rôle dans l’agression portugaise dont le pays a été victime le 22 Novembre 1970.

Ce mardi 23 janvier 2018, l’Association des Victimes du Camp Boiro (AVCB), en prélude à la commémoration du 47ème anniversaire de la nuit des pendaisons le 25 janvier 1971, a revisité ce pan de l’histoire douloureuse de la Guinée. 47 ans après, les victimes ont encore en memoire ces exécutions. Elles continuent de demander au gouvernement guinéen de faire la lumière sur cette page sombre de la Guinée.

Au nom de ces nombreuses victimes, Lamine Camara, ex ministre des Affaires Etrangères et ancien détenu des geôles du Camp Boiro, a déclaré que les traumatismes infligés à la nation à cette époque seront toujours à l’œuvre si des mesures ne sont pas prises pour restaurer la vérité et rétablir les victimes dans leurs droits.

Selon l’ancien ambassadeur de Guinée en France, les douleurs accumulées et non gérées de la terreur du PDG planent toujours sur cette nation. Pour ce faire, Lamine Camara exige la restauration de la vérité historique et l’éradication du silence coupable des dirigeants

‘’ Le refus de les confronter par les gouvernements successifs met la Nation en danger. Il engendre un déficit citoyen incompatible avec la démocratie que souhaitent les populations de notre pays. En ce jour de mémoire, notre association en appelle à tous les guinéens épris de justice pour exiger la restauration de la vérité historique et l’éradication du silence coupable des dirigeants. Nous demandons au gouvernement guinéen d’engager des efforts conséquents pour que cette époque de notre histoire soit éclairée (…), nous invitons donc tous les acteurs guinéens à se joindre à cette lutte indispensable pour que les crimes et les injustices qui ont été commis dans ce pays ne se reproduisent plus jamais. Nous encourageons la société civile à veiller à ce devoir de mémoire dont dépend le salut de notre nation’’ a lancé M Camara.

Le 22 Novembre 1970, la Guinée a été victime d’une agression portugaise. Suite à cela, des exécutions ont eu lieu le 25 Janvier 1971 et le 18 Octobre 1971 sur toute l’étendue du territoire.

