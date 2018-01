Guinée : la réponse "anticipée" d’Alpha face aux "piques" de Sidya…

CONAKRY-Que compte faire le dirigeant guinéen pour sortir son pays de la pauvreté ? Souvent critiqué par les acteurs de l’opposition sur la façon dont il conduit les affaires du pays notamment dans le secteur des mines, Alpha Condé veut changer de fusil d’épaule.

A la place des mines, le dirigeant guinéen veut privilégier désormais l’agriculture qui selon lui constitue l’avenir du pays. Pour ce faire, le Président de la République a promis d'accompagner les acteurs du monde rurale en leur dotant de moyens modernes pour cultiver. Alors que Sidya Touré soutient que fournir de l'électricité à des populations sans revenus n'est pas la "solution", Alpha Condé observe qu'il faut de l'électricité pour modernier le secteur agricole.

L’avenir de la Guinée c’est l’agriculture

« La bauxite, les minerais de fer sont très importants, mais ce n’est pas ça le développement de la Guinée. Bien sûr qu’ils vont nous permettre d’avoir des devises nous permettant de faire des routes, des ponts, des chemins de fer, mais l’avenir de la Guinée c’est l’agriculture. Si nous voulons avoir une agriculture moderne, il nous faut l’énergie. Voilà pourquoi il est extrêmement important de construire tous les barrages. Amaria, Foumi, Koukoutamba s’il plait à Dieu commenceront en 2018. Il ne s’agit pas de construire des barrages sur le barrage Kounkouré, il y a aussi le fleuve Sénégal et sur le Niger », vient de dévoiler le Président Alpha Condé.

La Guinée deviendra le grenier de l’Afrique de l’Ouest…

Le week-end passé, Sidya Touré a déploré le manque de vision dans le secteur agricole et d'assistance des paysans. C'est justement ce qu'Alpha Condé veut corriger. La Guinée a 6 millions d’hectares de terre fertile, rappelle-t-il, indiquant qu’à peine 20% sont cultivées.

En lançant les travaux de la construction du barrage d'Amaria, le Chef de l’Etat a prévenu que l’agriculture basée sur des moyens rudimentaires ne peut pas permettre à la Guinée d’atteindre l’autosuffisance alimentaire. C'est pourquoi il veut moderniser le secteur.

« Très souvent nous cultivons avec des bœufs de laboure. Cela ne peut pas transformer l’agriculture. C’est pourquoi aujourd’hui nous avons commandé beaucoup de tracteurs, de moissonneuses batteuses, et des rizeries. Parce que si nous accompagnons les paysans, nous sommes certains que la Guinée deviendra le grenier de l’Afrique de l’Ouest. Voilà l’ambition que nous avons », a lancé Alpha Condé, invitant ses compatriotes à s’armer d’avantage de courage pour le travail.

J’ai dit aux guinéens…

« J’ai dit aux guinéens, si les chinois peuvent travailler 24h/24, pourquoi nous guinéens on ne peut pas. Les chinois ne sont pas des anges, ils sont des hommes comme nous. Quand on les coupe c’est le sang qui sort, quand on coupe les guinéens c’est le sang qui sort. Alors montrons au monde entier que la Guinée peut être la Chine de l’Afrique », invite le Chef de l’Etat à ses concitoyens.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112