Amadou Diallo tranche : "La RTS ne sera pas appliquée sur les salariés…"

CONAKRY-Alors que le Gouvernement entend convaincre le syndicat pour appliquer les nouvelles dispositions relatives à la RTS (retenue sur les salaires), le secrétaire général de CNTG, l’une des plus grandes centrales syndicales du pays, vient de trancher ! Amadou Diallo qui a été interrogé ce mardi 23 janvier 2018 par un journaliste d’Africaguinee.com, a déclaré que "la RTS ne sera pas appliquée sur les salariés" cette année.

« Les banquiers, les miniers ont demandé au gouvernement de sursoir à l’application de cette loi. Ça veut dire que c’est terminé ! La RTS ne sera pas appliquée pour les salariés de la Guinée. C’est l’ancienne assiette fiscale qui continuera. Quand les conditions de vie et de travail des salariés vont être améliorées, personne ne va refuser de contribuer », a tranché le secrétaire général de la confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG).

Cette sortie du syndicaliste intervient alors que le ministre Mohamed Lamine Doumbouya a déploré le 15 janvier dernier la polémique qu’a suscité la RTS en Guinée, en déclarant qu’elle n’est pas annulée.

« Dans tous les pays, vous gagnez plus, vous contribuez plus. Aujourd’hui j’ai du mal à comprendre que quelqu’un puisse avoir 5000, 10.000, 15.000 euros ou 15.000 dollars (par mois) et qu’il ne puisse pas contribuer. J’ai du mal à l’admettre (...) Ce n’est pas annulé mais c’est suspendu », a précisé le ministre du Budget.

Affaire à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112