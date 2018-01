Guinée : Sidya Touré "tacle" Alpha Condé…

CONAKRY-Bien qu’il soit son Haut Représentant, Sidya Touré n’hésite pas à lancer des "piques" au Président Alpha Condé. Explication !

Alors que le Président de la République promet de régler définitivement le problème d’électricité en Guinée, en fournissant 1000 mégawatts d’ici à 2020, le leader de l’union des Forces Républicaines (UFR) rappelle qu’il y a d’abord un préalable. A savoir : travailler à améliorer les conditions de vie des guinéens en augmentant leurs revenus. Sinon, personne ne pourra payer l’électricité qui sera produit.

« Il faut qu'on travaille à l'amélioration des conditions de vie des guinéens sinon rien n'ira de l'avant. Je le dis et je le redis, si vous n’avez pas des populations qui ont de revenus, quand on va produire de l'électricité pour eux, qui va payer ? Avec quoi ils vont payer ? On va donner le courant cadeau ? Le courant n'est cadeau nulle part », prévient le leader de l’UFR.

Sidya Touré qui déplore les mauvaises conditions de vie des guinéens ainsi que le manque d’assistance des travailleurs du monde rurale (les paysans) a promis que les candidats de son parti aux élections communales vont battre campagne autour de l’agriculture.

« Quand vous regardez la Guinée je ne parle même pas des villages, quand tu vois les conditions de vie et tu compares ça à Dakar ou à Bamako tu te rends compte que les conditions de vie ne sont pas bonnes. Ça veut dire que les gens n'ont pas des revenus, il y a pas d'argent. Or, les gens ne le gagneront que quand il aura des activités qui incluent la majorité des populations. C'est ça qu'on appelle le développement avec une croissance inclusive qui touche tout le monde », explique-t-il, observant que le développement ne doit pas être centré seulement sur un secteur qui ne concerne que les 5000 travailleurs.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

