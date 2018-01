Guinée : cette nouvelle crise qui menace le pouvoir d’Alpha Condé…

CONAKRY- En ce début de l’année, le Président Alpha Condé pourrait être confronté à une grave crise. Les syndicats du pays menacent de déclencher une grève générale si le Gouvernement guinéen ne renonçait pas à son projet de modification des taux de la RTS (Retenue sur Traitements et Salaires).

Le Gouvernement et l’inter central syndical qui ont entamé le mercredi 17 janvier 2018 des négociations pour l’application de la RTS. Aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties. Pour le moment le gouvernement accepte de sursoir à la mesure jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé, a appris Africaguinee.com.

Les syndicalistes ont opposé un rejet pur et simple des nouvelles dispositions de l’impôt sur les salaires des travailleurs tandis que le Gouvernement souhaite son application. Et c’est le statuquo.

« Nous avons opposé un rejet pur et simple. Nous avons dit au Gouvernement qu’on n’est pas d’accord et qu’il faut que l’ancienne assiette fiscale de 2017 continue à courir jusqu’à nouvel ordre. Donc, on n’est pas d’accord », a confié à Africaguinee.com, le porte-parole de l’intersyndicale, Amadou Diallo.

Le Secrétaire Général de la CNTG (confédération nationale des travailleurs de Guinée) a ensuite affirmé que le ministre du Budget a placé suffisamment d’arguments mais qui ne leur a pas du tout convaincu.

« Il (Mohamed Lamine Doumbouya, ndlr) a dit que les discussions vont continuer et que cet impôt ne sera pas appliqué jusqu’à ce que nous nous accordions », a indiqué le syndicaliste, ajoutant que « c’est le même statuquo ».

Dans la loi de finances 2018, les dispositions relatives à la modification du barème de la retenue sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères (RTS) a suscité un levé de bouclier au sein du monde syndical. Elles prévoient que le montant de la retenue soit calculé par application au revenu mensuel imposable des taux suivants :

- 0 à 1000.000 GNF 0%

- 1 000 001 à 3 000 000 GNF 5%

- 3 000 001 à 5 000 000 GNF I0%

- 5 000 001 à 10 000 000 GNF 15%

- Supérieure à 10 000 000 GNF 20%.

Le ministre du Budget, Mohamed Lamine Doumbouya a indiqué en début de semaine que le Gouvernement ne renoncera à cet impôt, annonçant que des discussions vont continuer avec les syndicats qui manifestement campent sur leur position en reprouvant cet impôt. Une nouvelle rencontre pour poursuivre les négociations devrait avoir lieu. Mais le hic est qu’aucune date n’a été fixée. Avant de se séparer ce mercredi, les syndicalistes ont prévenu.

« On l’a prévenu que si jamais le gouvernement se hasardait à faire un prélèvement, nous allons déclencher une grève. On a été très clair avec lui. Il a dit que dans tous les cas, ils vont continuer à sursoir à la mesure et qu’il souhaiterait que les discussions continuent pour que nous nous entendions. Mais nous restons sur notre faim », a tranché Amadou Diallo.

Affaire à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112