A Mamou, Alpha Condé avertit: “Le Foutah n'est l'otage de personne…”

MAMOU-Le Président guinéen Alpha Condé continue de lancer des piques à l’endroit de ses détracteurs! En tournée en moyenne Guinée dans le cadre du lancement du programme d’électrification rurale, le Chef de l’Etat a averti que la region du foutah-Djalon n’est pas une chasse gardée de quelqu’un.

“Comme je l'ai dit à Kankan, je ne travaille pas pour la Haute Guinée, je ne travaille pas pour le Foutah ni la Basse Guinée ou la Forêt. Je travaille pour la Guinée et pour les Guinéens. Les Guinéens ont montré en 1958 qu'ils sont capables d'être comme un seul homme. Donc on est capable d'être unis. Le Fouta n'est plus pris en otage. Il n'est l'otage de personne. Le Foutah fait partie de la Guinée comme la Haute Guinée, la Forêt et la Basse Guinée. Désormais, il faut que le Foutah se considère comme membre de la Guinée et qu'il ne soit plus en otage de qui que ce soit. L'hetnocentrisme ne nous amène nul part. Le gouvernement est le gouvernement de tout les Guinéens", a déclaré le dirigeant guinéen.

Comme à ses habitudes, Alpha Condé a profité de cette tournée pour tenir de nouvelles promesses à ses compatriotes.

" J'avais promis de réhabiliter l'électricité à Mamou. Aujourd'hui j'ai tenu cet engagement. Tout les Guinéens ont droit au courant. Ce ne sont pas seulement les gens de Conakry. Même dans les villages ils ont besoins du courant. Mais on ne peut pas donner le courant à tout le monde en même temps. D'ici 2020, nous allons construire 1000MW. Après Kaléta, vous m'aviez vu la dernière fois à Souapiti où les travaux ont beaucoup avancés. Hier on a posé la première pierre d'Amaria. Bientôt nous allons lancer les travaux du barrage de Koukoutamba à Tougue. Ensuite ça sera le tour de celui de Fourmi en Haute Guinée. Car nous souhaitons d'ici 2020 que tout les Guinéens aient du courant", à promis Alpha Condé.

