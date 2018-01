Guinée : vers la réhabilitation du parti-Etat ?

CONAKRY- Doit-on s’attendre à la mise en place d’un parti-Etat en Guinée ? Ce samedi 20 janvier 2018, un responsable du RPG Arc-en-ciel a dénoncé l’attitude de certains cadres de l’administration qui selon lui ne soutiennent pas le parti. Malick Sankhon a qualifié cette situation d’inacceptable.

« Nous ne pouvons pas concevoir qu’il y ait ici des cadres qui refusent d’assister le parti (standing ovation, ndlr). Quand vous parlez à certains cadres, ils ont le toupet de vous dire qu’ils sont des technocrates, c’est comme si nous autres sommes des imbéciles (…), s’ils sont technocrates c’est parce que le RPG-arc-e-Ciel est au pouvoir. Si le RPG n’était pas au pouvoir, ils allaient rester chez eux », a dénoncé Malick Sankhon, membre du Bureau Politique National du RPG Arc-en-ciel.

Pour les élections locales prévues le 4 février prochain, il n’y a pas de demi mesure selon l’actuel Directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale.

‘’ Il y en a qui disent à Kaloum qu’ils sont sur une liste indépendante mais je travaille pour Alpha Condé mais ils mentent (…), si vous êtes sur une liste indépendante vous n’êtes pas avec Alpha Condé. Il faut que cela soit clair (…), cette confusion c’est à Kaloum, la liste indépendante qui est à Kaloum est contre nous et nous devons la combattre au même titre que les autres. Ensuite il y a des gens qui sont proches du président et qui sont dans la mouvance, qui depuis hier ont commencé à dire en ville qu’il y a une coalition avec le RPG, c’est faux et nous ne sommes en coalition avec personne. Ceux qui sont en coalition avec nous sont sur notre liste à Kaloum. Toute autre liste doit être considérée comme une liste adverse, s’il doit y avoir une coalition, l’on doit voir ça au second tour lorsque la première tranche sera achevée », a souligné M. Sankhon.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél.: (+224) 655 31 11 13