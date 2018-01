Guinée : Le parti de Bah Ousmane exprime une "crainte"…

CONAKRY-Le parti union pour le progrès et le renouveau (UPR) dirigé par Bah Ousmane vient d’exprimer une inquiétude par rapport aux élections communales de février 2018. Cette formation politique déplore le fait que le logo du parti n’est pas bien sorti à l'impression des spécimens. Ce qui risque de semer la confusion.

« Notre logo n'apparaît bien, même la photo n'apparaît pas bien. Le logo est très petit. En principe c’est un parapluie déployé. Mais là on a constaté qu'il y a eu une erreur. On ne peut pas la qualifier. Mais cela a été remonté à la CENI. Dans la mesure où ils trouvent la possibilité de refaire temps mieux, s'ils ne trouvent pas, utilisons les moyens de bord ceux qui existent là. Prenons le modèle montrons à tous les monde », a déclaré samedi Elhadj Salime Bah membre du bureau exécutif de l'Union de Progrès et le Renouveau UPR.

Pour gagner aux élections communales, le 4ème vice-président de l'Assemblée Nationale révèle que l’UPR va opter pour le porte-à-porte.

« La Guinée est une famille. Donc utilisons notre méthode sociale, allez-y porte en porte faire part aux gens de la candidature de nos listes. Acceptez d'aller de porte en porte pour faire part à vos voisins. (…) C'est très important, parce que nous parlons des élections, des conseillers communaux. C'est des gens qui prennent des décisions à la base. C'est eux qui défendent nos militants, les intérêts des citoyens », A appelé le 4ème vice-président de l'assemblée nationale.

