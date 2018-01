CONAKRY- El hadj Aboudrahmane Diallo, l’opérateur économique qui a été kidnappé à Conakry a t-il une chance d’être retrouvé ? Que font les services de sécurité pour retrouver l’auteur et les complices de l’assassin du Saoudien à Mandiana ? Le cas de Mohamed Aly Diaby, cet autre opérateur économique retrouvé mort dans sa voiture a t-il été élucidé ? Le Contrôleur de police Mohamed Kassé, le porte-parole de la police nationale s’est confié ce jeudi 18 janvier à une équipe d’Africaguinee.com. Exclusif !!!

AFRICAGUINEE.COM : L'insécurité continue de battre son plein dans notre pays. Il y a quelques jours un opérateur économique a été retrouvé dans sa voiture mort. Où en êtes-vous avec les enquêtes ?

BOUBACAR KASSE : Cet opérateur économique s’appelait Mohamed Aly Diaby. Il était le vice-président de la section GOHA de Matoto et propriétaire de trois boutiques. Il est spécialiste dans la vente de téléphone de marque TECNO, marié à deux femmes et âgé de 38 ans. Le mercredi 10 janvier dernier, le matin, il a pris ses enfants pour les déposer à l'école. Et depuis lors il ne s’est plus retourné à la maison.

C'est seulement le vendredi 12 janvier 2018, la voiture Renault Kangourou couleur bleu marine immatriculée RC 3585 AC a été retrouvée stationnée dans le quartier Friguiadi dans la commune de Coyah et dernière les usines de Topaz. Les autorités informées sont venues sur les lieux en même temps que les autorités de service de sécurité de la localité, la gendarmerie et la police. Tout de suite ils ont procédé aux constations. D'abord, la voiture stationnée en bordure avait les portes verrouillées. A l'intérieur, il a été constaté la présence d'un corps sans vie d'un individu qui est assis dernière la direction de la voiture. Le siège sur lequel il était rabattu, la clé de contact était sur place, sur le tableau de bord la clé était là, les documents de la voiture et tout ce qu'il possédait par derrière lui était dans la voiture. Il avait donc la position couchée.

Le procureur de la République informé a dépêché des officiers qui ont ordonné à la gendarmerie de délivrer une réquisition d’un médecin en charge pour le médecin légiste à l'occurrence Pr Hassane Bah de déterminer la nature et les causes réelles de ce décès. Et nous attendons le rapport médico-légal qui déterminera à pareille circonstance les causes réelles de ce décès. Et vu l'état dans lequel se trouvait le corps, la décision de l'inhumer à Coyah a été prise en rapport avec la famille, les autorités à tous les niveaux. Ce qu'il faut retenir encore, d’après les premières constations, aucune trace de violence n'a été trouvée sur le corps. Donc nous attendons les résultats. Ce qui reste clair, les enquêtes sont ouvertes, et nous attendons les résultats du médico-légall pour déterminer réellement les causes exactes de la mort.

Dans vos enquêtes n’avez-vous pas appris qu'il aurait des contentieux avec un particulier qui a abouti à un règlement de compte ?

En pareilles circonstances on ne parle pas d'assassinat. Moi je me réserve de toute conclusion, c'est au médecin légiste de déterminer les causes réelles. Si c'est une mort naturelle, il le dira, si c'est une mort due à une violence extérieure sur le corps, on ouvrira une enquête par rapport à tout ça. Ce qui reste clair, c’est que les services de sécurité la gendarmerie en plus la police, se sont saisis du dossier et nous attendons. C'est par rapport à ce résultat médico-légal que nous pouvons approfondir les enquêtes.

Une autre actualité qui défraie la chronique c'est par rapport au dossier de kidnapping d'Elhadj Abdourahmane Diallo. On a appris qu'il y a des suspects qui ont été interpellés. Vous le confirmez ?

Oui je le confirme. Cinq individus ont été recherchés, interpelés et mis en état d’arrestation pour des besoins d’enquête. Ils sont considérés comme étant des supposés complices de l’enlèvement et sont classés au second degré. Nous avons des indices qui prouvent à suffisance leur participation ou leur collaboration dans ce cas express. Ils sont en état d’arrestation, les enquêtes sont approfondies à leur actuelle à leur niveau, nous pensons que très bientôt nous allons aussi élucider cette affaire.

Si la famille avait accepté une collaboration franche, sincère et loyale entre elle et les services de sécurité, police et gendarmerie, j’ose croire et je le confirme qu’on aurait pu élucider ce problème il y a très longtemps, dans la mesure où ils étaient en contact avec les ravisseurs. Une rançon leur a été déposée. Une certaine somme d’argent serait déjà déposée selon de sources policières. L’argent a été déposé dans un endroit sombre d’un quartier que je tais le nom, les ravisseurs seraient venus prendre cette somme. Si on était informé et qu’il y ait une collaboration et qu’un plan d’intervention des services de sécurité était mis sur place, on aurait pu mettre main sur un ou ces ravisseurs.

Depuis que nous sommes informés de ce kidnapping, nous sommes sur le terrain. Les ravisseurs se déplacent, ce ne sont pas des amateurs, ce sont des professionnels en la matière. Ils ont un modus-operandis très perfectionné. Ils se déplacent, ils changent de lieux, de téléphone, ils passent par des personnes interposées. C’est ce qui nous a permis de mettre main sur certains qui sont en état d’arrestations. Nous espérons que nous pouvons avoir des pistes plausibles qui pourront nous aider.

Je demande l’implication de tout le monde, et de la famille ainsi que de tous les citoyens parce qu’ils se déplacent de quartier en quartier, de préfecture en préfecture. Si dans un quartier on constate des comportements suspects, les citoyens n’ont qu’à informer les autorités qui peuvent informer les services de sécurité pour que nous puissions intervenir. On a la volonté de faire notre travail pour assoir la paix, la quiétude dans notre pays.

Un ressortissant Saoudien en mission de prédication en Guinée a été l'assassiné à Mandiana dans la localité de Kantédoubalandou. Qu'est-ce que vous en savez ?

Nous sommes en train de faire des recoupements par rapport à cela aussi, on n’a pas des informations plausibles mais il s'appellerait Abdoul Aziz Touwaydjiri. C'est un enseignant prédicateur Saoudien, qui serait invité par des jeunes de la localité pour venir prêcher. D’autres étaient contre cela dans la localité où le prêche devait avoir lieu. Alors, ils sont venus dans une voiture jusqu'au bord du fleuve, où ils ont laissé les voitures, pour emprunter des motos. Après qu'il ait fini sa mission et au retour certains individus ou un individu a tiré en direction de la moto et lui qui est assis dernière la moto a reçu la balle. Et le second, le propriétaire de de la moto aussi est atteint mais il serait admis à l'hôpital. Et le corps pour un premier temps est transporté à la morgue de la SAG (Société Aurifère de Guinée, Ndlr) de Siguiri. Et présentement pour des besoins d'enquêtes le corps a été transporté et se trouverait à la morgue d'Ignace Deen.

M. Kassé merci !

Merci à vous aussi !

Entretien réalisé par Diallo Boubacar 1 &

Oumar Bady Diallo pour Africaguinee.com

