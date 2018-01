Cellou Dalein prévient ses militants: " la clé de notre victoire en 2020..."

CONAKRY-Le président de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée affiche un optimisme quant à la victoire de son parti aux élections communales du 04 février 2018. Cellou Dalein Diallo qui a lancé la campagne de sa formation politique ce samedi 20 janvier 2018, a invité ses partisans à récupérer leurs cartes d’électeurs et se mobiliser pour le vote le 04 février 2018 et sécuriser leurs voix. Pour l'opposant la victoire de l'UFDG en 2020 passe par les communales.

Explications…

A la veille des élections locales, il est important de rappeler qu’Alpha Condé nous a imposé une lutte dont on aurait pu faire l’économie. La date des élections est fixée par la loi, elle ne doit pas dépendre de l’humeur du président lui-même. On n’avait pas besoin de nous battre pour obtenir l’organisation des élections législatives.

Mais nous nous sommes battus pendant trois ans, des marches pacifiques ont été réprimées dans le sang, nous avons perdu beaucoup de nos camarades que Monsieur Alpha Condé a méprisé. Ils n’ont pas eu le droit à la justice, ni à la compassion du gouvernement moins encore à l’indemnisation.

On aurait pu faire l’économie de ces manifestations, de ce combat s’il avait eu à cœur de respecter son serment, respecter et faire respecter la constitution. Il a refusé parce qu’il a estimé qu’à la date prévue par la loi qu’il n’était pas à même de gagner les élections. Il a attendu longtemps pour se préparer en utilisant l’appareil d’Etat, il a attendu trois ans pour les élections législatives mais malgré tout, il s’est avéré qu’il était incapable de battre l’UFDG. Il a utilisé la fraude avec la complicité de la CENI et ses démembrements. L’administration mais nous avons pu limiter les dégâts parce que nous avons pu avoir 37 députés mais tout le monde sait, les observateurs avertis savaient si les élections avaient été transparentes ça aurait été l’inverse. Nous avons accepté, nous avons siégé.

Les élections locales, il a refusé de les organiser carrément alors que le mandat des élus avait expiré depuis 2006. Là aussi il fallait prendre le chemin de la rue avec des manifestations pacifiques pour exiger le respect de la loi, Alpha Condé l’a refusé, nos manifestations sont réprimées encore.

Aujourd’hui nous sommes à la veille de l’organisation des élections locales, c’est une victoire de l’UFDG parce que nous nous sommes battus pour obtenir ces élections. Je disais tout à l’heure pour nos martyrs Alpha Condé a eu du mépris. Parce que ces jeunes ont été arrachés à l’affection de notre parti et à leur famille. Nous avons tout fait ils n’ont pas eu droit alors que nous avons signé des multiples accords politiques au terme desquels le gouvernement s’est engagé à ouvrir des enquêtes afin des déférer devant les tribunaux les auteurs des crimes, ils l’ont jamais fait.

Nous avons obtenu l’engagement ferme du gouvernement d’indemniser les victimes, rien n’a été fait parce que pour la plupart c’est des militants de l’UFDG. Donc ils n’ont pas droit au regard de la politique d’Alpha, ni à la justice ni à l’indemnisation.

Nous nous sommes battus pour avoir les élections locales, beaucoup ont perdu des gens, des vies, nous n’avons pas le droit de les perdre il faut qu’on les gagne. Vous savez tous aujourd’hui que la crédibilité du RPG est à terre au niveau de la base il faut qu’on les gagne. 7ans ,8 ans de promesse, 8 ans d’une politique qui n’a visé qu’à diviser les guinéens en tribus, en ethnie, en roundè , en missidè en mano , en Guerzés alors que la mission d’un président de la République conscient de ses responsabilités ,c’est de rassembler , faire prospérer la confiance et la tolérance entre les différentes composantes ethniques , politique socio-professionnels.

Mais Alpha fait diviser pour régner. Heureusement les guinéens ont compris , nous étions agréablement surpris de noter que sur l’ensemble du territoire national que les gens se bousculaient pour être sur les listes de l’UFDG à Koundian, à Balandougouba ,à Sonssalé, à Panziazou, à Senko ,à Tokounou , à Albadaria , à Benty , à Senkourou, à Moussaya, à Bangouya , à Kintinia, à Balaki .

Partout notre parti a présenté des listes, des fils du terroir qui ont choisi l’UFDG pour être candidat pour la gestion de leurs localités. 325 communes sur les 342, l’UFDG a sa liste et a réuni tous les documents requis des listes validées.

Nous allons démontrer que l’UFDG est la première force politique du pays. Nous comptons sur vous mais il faut se battre parce que vous connaissez le RPG, il est conscient de ses faiblesses sur le terrain , il a une arme qu’il a toujours utilisé pour se proclamer vainqueur, c’est la fraude. Il nous faut une vigilance infaillible, aujourd’hui ils sont en train de préparer la fraude. A Kaloum ici si les élections sont transparentes, l’UFDG peut remporter dans les 5 communes de Conakry.

Mobilisons-nous d’abord pour récupérer nos cartes, il y a un peu de laxisme, allez récupérer vos cartes, parfois ça demandera de l’effort, de l’effort pourquoi parce qu’il faut abandonner son travail pour venir attendre une heure, 2heures mais nous nous sommes trop battus.

Lorsque vous êtes invités à marcher, à exposer vos vies aux forces de défense et de sécurité, à vous exposer aux gaz lacrymogène, vous le faites. Alors allez chercher vos cartes. Donnez nos le temps pour aller récupérer vos cartes. C’est moins difficile ça fait perdre du temps. les femmes qui sont au marché, abandonnez pour une journée pour l’UFDG et le combat que nous avons mené ensemble, pour notre victoire en 2020 allez chercher vos cartes pour pouvoir voter. Ça fait partie des exigences du combat que nous sommes en train de mener. Egalement il faut vous battre pour sécuriser, organisez-vous pour sécuriser vos votes , la victoire est à notre portée dans les communes de Conakry comme à l’intérieur du pays , mais il y a un effort à faire il faut le faire pour ne pas sacrifier tant d’efforts. Que les gens récupèrent leurs cartes, qu’ils votent le jour du vote et vous aidez à sécuriser vos votes aussi , une façon de défendre nos suffrages ».

Alpha Ousmane Bah(AOB)

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 664 93 45 45