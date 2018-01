Assassinat du prédicateur Saoudien : Flanimory Kanté, le jeune qui conduisait le prédicateur raconte…

CONAKRY-Il a frôlé la mort ! Flanimory Kanté, le jeune qui conduisait la moto qui transportait le prédicateur saoudien, Cheick Abdoul Aziz Tawajiri s’est confié au correspondant d’Africaguinee.com dans la région de Kankan.

Actuellement alité à l'hôpital régional de Kankan avant son évacuation sur Conakry, Flanimory Kanté qui vient de reprendre conscience raconte la peur de sa vie.

« On quittait Kantedoubalandougou pour accompagner deux saoudiens à Siguiri. Ils étaient venus pour une mission d'islamisation. Quand on a pris départ au village, nous avons trouvé une première barricade, j’ai lu des incantations, on est passé. On a continué. Nous sommes brusquement tombés dans une autre barricade sans se rendre compte. Automatiquement ils ont commencé à tirer. Ils ont tiré sur l’arabe qui est tombé et moi aussi. Mon compagnon est mort sur place et moi j'ai été évacué à Siguiri, puis ici à Kankan. Mais après les tirs j'avais perdu conscience, c'est maintenant que je me rappelle », raconte Flanimory Kanté, accusant les chasseurs d’être derrière cette attaque.

Interrogé Dr Mamady Condé Médecin à l'hôpital régional de Kankan au service d'urgence, a expliqué l’état dans lequel ils ont reçu le rescapé : « C’était au petit matin du 17 Janvier au environ de 6 H 45 que nous avons reçu Flanimory Kanté en provenance de Kantedoubalandougou, sous-préfecture de Dialakoro, préfecture de Mandiana. Il a été admis chez nous alors qu’il avait des plaies traumatiques à l'épaule gauche et au niveau du membre inferieur gauche par suite d'arme à feu », explique le médecin.

Le corps de Cheick Abdoul Aziz Tawajiri devrait être rapatrié en Arabie Saoudite. Ce vendredi 19 janvier 2018 des prières sont prévues à la mosquée Fayçal à son hommage, a confié à un journaliste d’Africaguinee.com, un des proches de la victime.

A suivre !

De Kankan Amadou Oury Souaré

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 656 44 26 28