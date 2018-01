Alpha Condé : « Si nous voulons développer la Guinée… »

DUBREKA- C’est une nouvelle annonce que vient de faire le Président guinéen Alpha Condé ! Le chef de l’Etat qui lancé ce vendredi 19 janvier 2018 la construction du barrage hydroélectrique d’Amaria à Dubreka annoncé la construction d’une centrale à charbon propre pour faire fonctionner l’industrie lourde.

« La Guinée veut s’industrialiser. Or, les mines consomment énormément d’énergie, une usine d’alumine consomme plus que la ville de Conakry en Energie. C’est pourquoi en plus des barrages, nous sommes obligés de faire une centrale à charbon propre. Les barrages vont servir pour l’industrie légère etc, la centrale à charbon va ravitailler les usines d’aluminium pour arriver à l’alumine. Parce que nous ne voulons pas seulement exporter nos produits bruts », a annoncé le Président Alpha Condé en marge du lancement des travaux de la construction du barrage d’Amaria d’une capacité de 300 mégawatts (MW).

Dans son speech, le Chef de l’Etat a vanté les avantages des quatre barrages sur le fleuve Konkouré. « Ce sont des barrages en cascade. L’avantage est que chaque barrage sert de réservoir au barrage suivant. Actuellement bien que Kaléta à 240 mégawatts, en période d’étiage, il descend jusqu’à 50 MW. Mais Souapiti va servir de réservoir pour que Kaléta donne 240 MW toute l’année. Amaria va faire la même chose pour Souapiti. Si nous voulons développer la Guinée, il faut absolument qu’on ait l’énergie hydraulique et solaire », a-t-il prévenu.

