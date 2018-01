ProgrammeCitoyen d’Orange Guinée : les 3 lauréats du Hackathon 2017 sont connus

Le Hackathon 2017 organisé par Orange et Saboutech vient de connaitre son épilogue, révélant ses 3 lauréats à la suite de 2 jours de compétition.

Deux jours durant lesquels les 34 participants répartis dans 11 équipes ont fait preuve d’ingéniosité et d’innovation dans le développement et la finalisation de leurs applications.

Après plus de 3 heures de pitch au cours duquel les candidats avaient 5 minutes pour présenter leurs solutions et 3 pour répondre aux questions, les membres du jury ont délibéré et révélé au public fortement mobilisé et impatient, les noms des gagnants.

Pour cette édition, les projets ci-après ont été récompensés :

1er prix, BallalBank : c’est une plateforme web et mobile qui associe microcrédit et financement participatif dans le domaine agricole. Elle permet aux acteurs du monde agricole de présenter leurs projets afin d’obtenir des prêts et être accompagnés par des investisseurs et partenaires financiers. Il devrait permettre aux agriculteurs d’accéder facilement à des financements et aux investisseurs de participer aux efforts d’autosuffisance alimentaire.

2e prix, Speedeat : Ce projet porté par l’équipe Skyteam est une plateforme web et mobile répertoriant les restaurants de la ville de Conakry et permettant aux clients qui le souhaitent de passer commande de repas. Ces derniers pourront se faire livrer ou passer récupérer eux-mêmes en payant en ligne ou via Orange Money.

3e prix, MyQueen : c’est une solution qui permet l’hébergement des tontines et l’automatisation du processus d’enregistrement, de collecte et de distribution des ressources entre les membres. La plateforme constitue également une ressource pour la mise en place de Fonds solidaires, permettant à une ou plusieurs personnes d’épargner et d’accroitre leurs capitaux dans le but de financer d’autres projets.

Les lauréats recevront les prix ci-après :

- 1er prix : 25.000.000 GNF + un ordinateur portable

- 2e prix : 15.000.000 GNF + une tablette Ipad Air 2

- 3e prix : 10.000.000 GNF + un Iphone 7+

Ils bénéficieront en plus d’un renforcement de leurs capacités en participant pendant 3 mois, au programme d’accélération de startups proposé par l’Incubateur SABOUtech.

Il faut rappeler que le Hackathon 2017 a été lancé dans le cadre du #ProgrammeCitoyen d’Orange Guinée, précisément dans son axe « accompagnement entrepreneurial » pour favoriser l’éclosion des talents du numérique et la création d’emplois. D’autres initiatives viendront renforcer le dispositif pour permettre aux millions de jeunes Guinéens, porteurs de projets, de pouvoir s’exprimer et lutter contre la pauvreté.