Guinée : Emmanuel RIGAUX, du Groupe LafargeHolcim visite le chantier Souapiti…

DUBREKA-Le Directeur Afrique de l’Ouest de LafargeHolcim de passage en Guinée, a visité ce samedi 13 janvier 2018 le gigantesque chantier du barrage hydroélectrique de Souapiti, situé dans la sous-préfecture de Tondon à Dubréka. L’objectif de cette visite était de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux sur le terrain.

Après la visite, Emmanuel RIGAUX a exprimé un sentiment de satisfaction tout en se félicitant des bons rapports de travail existant entre LafargeHolcim Guinée et l’entreprise chinoise China Water and Energy (CWE) qui construit le barrage.

« Je suis impressionné par la taille de ce barrage. Je suis très content de voir que la relation de travail entre LafargeHolcim et CWE s’est bien mise en place. On a aujourd’hui un circuit de logistique qui fonctionne très bien. LafargeHolcim fournit de l’expertise aux chantiers de barrage dans beaucoup de pays en Afrique. Nous avons travaillé en Afrique australe sur plusieurs chantiers. Nous avons également développé une expertise qui nous est extrêmement utile sur les barrages avec des entreprises chinoises comme CWE», a indiqué M. RIGAUX.

Souapiti est un grand barrage hydroélectrique d’une capacité de 450 megawatts pour un investissement de 1.3 milliards de dollars. Le financement est assuré par la Guinée et la Chine à hauteur respectivement de 15% et 85%.

La visite du Directeur Afrique de l’Ouest de LafargeHolcim sur ce chantier intervient au lendemain de la fermeture du batardeau construit sur le lit du fleuve Konkouré où le barrage est en train d’être érigé. Une étape importante qui va accélérer considérablement la construction du barrage. Emmanuel RIGAUX s’est dit heureux de contribuer au succès de ce chantier important pour la Guinée.

« Je suis heureux de contribuer au succès de ce chantier qui est important pour la Guinée et qui est aussi important pour nous », s’est-t-il réjoui.

La construction du barrage hydroélectrique de Souapiti a été lancée en fin décembre 2015 par le président Alpha Condé et l’ouvrage devrait être livré avant 2020. Il est réalisé par l’entreprise chinoise China Water and Electric (CWE). A terme, il pourrait accumuler jusqu’à six milliards de mètres cube d’eau permettant de produire 450 mégawatts et d’alimenter le barrage de Kaléta situé en aval, dépourvu e de retenue d’eau, qui, lui, a une capacité de 240 mégawatts.

Emmanuel Rigaux a également visité le laboratoire et la centrale à béton de Souapiti pour s’acquérir des réalités sur la qualité de ciment produit et fourni à Souapiti. Les laborantins chinois ont confirmé que la qualité et la résistance de ces produits est excellent et demandent de continuer sur cette allure.

Depuis 27 ans, LafargeHolcim produit les ciments de Guinée. Cette société qui a évolué au fil des années à pu adapter ses produits aux besoins des clients.

Récemment, LafargeHolcim a investi près de 5 milliards de francs guinéens dans l’installation de nouveaux équipements pour réduire la pollution. Cette mesure a été vivement saluée par les populations riveraines de la zone d’implantation de l’usine.

Africaguinee.com