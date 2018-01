Fria : Vivo Energy Guinée soutient le bien-être des élèves de deux écoles…

FRIA- L’entreprise d’hydrocarbures Vivo Energy Guinée continue de marquer positivement la vie des populations de Fria. Ce jeudi 18 janvier 2018, cette compagnie spécialisée dans la commercialisation des produits Shell, a procédé à l’inauguration de quelques infrastructures réalisées au collège-lycée JOSIP BROZ TITO et l’école Amical Cabral. Il s’agit des toilettes qui ont été entièrement rénovées et un forage qui a été construit. La remise des clés a eu lieu dans une ambiance festive en présence des responsables de Vivo Energy Guinée et de plusieurs citoyens de Fria.

La rénovation de ces infrastructures dans cette école qui accueille des milliers d’élèves a été rendue possible grâce à une collaboration entre Vivo energy Guinée et l’association des ressortissants et sympathisants de Fria (ARSYF). ‘’Vivo energy Guinée, 6 ans d’engagement social à Fria’’, pouvait-on lire sur les banderoles.

C’est dans l’allégresse que les populations bénéficiaires ont accueilli la délégation de Vivo Energy Guinée qui était conduite par son Directeur Général. Au nom des élèves bénéficiaires, Oumou Camara a exprimé toute la reconnaissance de son école à l’endroit de Vivo Energy Guinée.

« Cette cérémonie qui nous réunit ici consiste à la remise officielle des clés des latrines entièrement rénovées par le fruit de la coopération entre l’entreprise Vivo Energy et l’association ARSYF. Au nom de notre conseil d’administratif et de tous les élèves du collège-Lycée TITO j’exprime toute notre reconnaissance à l’entreprise Vivo Energy et ARSYF pour cette œuvre majestueuse et humanitaire. Nous avons en mémoire tout ce que Vivo Energy a fait à notre endroit et continue de faire dans le but d’améliorer les conditions de vie des populations scolaires. Depuis le début de la crise que FRIA a connue jusque-là, nous avons bénéficié de beaucoup de dons, des - vivres, des table-bancs, des cahiers, des fournitures scolaires. Récemment c’est la Bibliothèque préfectorale qui a été rénovée et équipée d’ordinateurs de dernière génération. La réhabilitation de ces latrines va certainement satisfaire nos besoins. Je confirme à l’entreprise donatrice que ce bijou sera utilisé à bon escient », a déclaré cette écolière.

Baldé Thierno Bailo, président d’ARSYF de son côté est revenu sur la genèse du projet de réhabilitation des toilettes de l’école TITO : « Nous avions vu la nécessité de rénover ces toilettes qui étaient hors usage, la générosité de vivo Energy a rendu possible notre ambition par la mise à notre disposition d’une enveloppe financière importante et adéquate. Ce qui nous a permis de faire les travaux qui suivent : 9 latrines en W.C turcs pour les garçons et 5 autres pour les filles de cet établissement scolaire , 2 latrines en chaise anglaise dont une pour les enseignants et une autre pour les enseignantes , un bassin d’eau a été construit pour la retenue d’eau pour rendre ces toilettes opérationnelles , un urinoir pour les garçons , deux lave-mains pour contribuer à la propreté des cahiers , deux fosses sceptiques réhabilitées , un château d’eau de 3000 litres, un forage a été mis en place pour assurer la permanence de l’eau, un groupe électrogène a aussiété mis à la disposition de l’école pour assurer la desserte en eau. 6 toilettes également du lycée Cabral ont été rénovées dans le cadre de ce projet, je précise que Cabral n’était pas prévu dans la rénovation mais les moyens ont été judicieusement utilisés, ce qui nous a permis d’étendre les travaux au profit du lycée Cabral. Nous sommes honorés de la confiance que Vivo Energy place en nous depuis quelques années de cela. Pendant ces deux dernières années, Vivo Energy a injecté plus de 500 millions grâce à ce partenariat », a témoigné M. Bladé.

Mme Traoré Arabé Condé, directrice préfectorale de l’éducation de Fria a déclaré quant à elle que les actions de Vivo Energy Guinée ne sont plus à démontrer à Fria.

« Aujourd’hui nous recevons les clés des latrines construites par Vivo Energy à travers son partenaire ARSYF pour appuyer les efforts du Gouvernement du président Alpha Condé pour le développement dans le secteur de l’éducation. Merci Vivo Energy et ARSYF pour les inestimables réalisations à Fria notamment dans le secteur de l’éducation », s’est-elle réjouie.

Le Directeur Général de Vivo energy Guinée a exprimé toute sa fierté de voir son entreprise contribuer au développement socio-économique de la préfecture de Fria.

« C’est un plaisir pour nous de revenir encore à Fria parce que notre partenariat avec cette ville ne date pas d’aujourd’hui. La réhabilitation des toilettes fait partie de notre engagement citoyen que nous développons dans toute la Guinée, particulièrement à Fria. Nous agissons dans les secteurs de l’éducation, l’environnement et la sécurité. Nous sommes fiers de contribuer à la rénovation de ces latrines (…). Faire du business sans penser à l’environnement dans lequel nous évoluons ce n’est pas sain. Nous sommes une entreprise citoyenne qui se veut être l’entreprise d’énergie la plus respectée d’Afrique, nous œuvrons dans ce cadre-là », a déclaré M. Sékou Bah, le Directeur Général de Vivo Energy Guinée.

Vivo Energy Guinée est une entreprise soucieuse des préoccupations des communautés où elle opère, dira par la suite M. Bah.

Des poèmes, des pièces de théâtre ainsi que des pas de danse ont été esquissé en public pour exprimer toute la joie et tous les remerciements à l’endroit de Vivo Energy Guinée qui a rendu opérationnelles des latrines hors usage depuis une décennie.

Alpha Ousmane Bah(AOB)

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224)664 93 45 45