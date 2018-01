Fait inédit à Mamou: “Mon père me viole depuis longtemps”, témoigne une fille…

MAMOU- On ne pouvait pas imaginer que l’envie de faire l’amour pouvait amener l’homme à faire un tel acte. Dans le quartier pelel, dans la commune urbaine de Mamou, un homme a violé sa propre fille, a appris Africaguinee.com.

L’affaire a été dévoilée par une jeune fille de 11 ans qui fait la 4ème année, qui elle aussi a été violée par le père de famille. L’auteur de ces deux crimes est un Boulanger de profession. Il est très connu dans le quartier Petel.

Selon les informations recueillies par notre correspondant basé à Mamou, les deux victimes se faisaient tromper par quelques billets que l’homme leur remettait pour assouvir son besoin.

A en croire au père de la seconde victime, un examen médical a confirmé les deux viols.

“Quand on m'a informé, je l'ai dit à mes frères et sœurs puis ma belle chez la quelle d'ailleurs ma fille se trouve. On a rencontré le jeune boulanger, il a négligé l'affaire. Alors j'ai décidé de faire une consultation pour ma fille. À l'hôpital, on m'a dit de partir d'abord à la gendarmerie pour avoir un papier qui exigerait une consultation. Ce qui fut fait. Et quand les médecins ont confirmé, on a arrêté le Monsieur et on a convoqué sa fille. Cella ci aussi à été consultée et un résultat positif en est sorti. Par la suite, elle a dit que son père la faisait l'amour depuis longtemps”, a confié à Africaguinee.com M. Sow.

Aux dernières nouvelles, le présumé coupable est détenu à la maison centrale de Mamou et son dossier a déjà été transmis à la justice.

Habib Samake

correspond régional

D'Africaguinee.com à Mamou

Tél.: (00224) 623093998