Mines: le ministre Abdoulaye Magassouba en mission d'évaluation à Boké...

CONAKRY-Le ministre guinéen des Mines et de Géologie effectue une mission à Boké dans le cadre du suivi des projets miniers et de la sensibilisation des populations. Ce mercredi 17 janvier, Abdoulaye Magassouba, s’est entretenu avec les responsables du projet d’extension de la Compagnie des bauxites de Guinée (CBG) avant de se rendre sur le chantier où il a jugé l’avancement des travaux satisfaisant.

« Ce projet d’extension soutenu par des partenaires dont la Société financière internationale (SFI), débouchera durant sa première phase, sur l’accroissement qui fera passer la production de la CBG de 15, 3 millions de tonnes actuellement, à 18, 5 millions. Quant à la seconde phase, elle portera cette production à 23, 5 millions de tonnes de bauxite », a expliqué le ministre Magassouba, avant d’observer cette extension aura un impact positif sur les populations de la zone de Boké.

« Le projet d’extension emploie plus de 1000 Guinéens dont plus de 70% viennent des localités environnantes. Il procure aussi des contrats à des entreprises locales ; en tout, il est prévu plus de 35 millions de dollars de contrats. Certaines ont déjà commencé à en bénéficier. Dans sa phase opérationnelle, le projet d’extension générera beaucoup d’emplois et de contrats pour les entreprises locales, parce qu’à 15 millions de tonnes de capacité déjà, la CBG offre 60 millions de contrats. Pour la Guinée dans son ensemble, il aura un impact via les impôts notamment », a développé le ministre des Mines, avant de préciser que tout cela résulte de la vision du secteur qu’a le président de la République.

Pour sa part, le Directeur général de la Compagnie des bauxites de Guinée (CBG) a révélé que le niveau de progression des travaux d’extension se situe entre 55 à 60 %. Le préfet de Boké, Aboubacar Mbop Camara a promis d’œuvrer pour la sensibilisation des populations locales sur la nécessité d’entretenir des rapports de paix avec les sociétés minières.

Africaguinee.com