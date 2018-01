Kidnapping d’Elhadj Doura : une rançon a été payée...

CONAKRY-Une rançon a été payée aux ravisseurs d’Elhadj Abdourahmane Diallo, ce commerçant kidnappé il y a plus d’un mois à Conakry, a appris Africaguinee.com de sources policières.

Une partie de la rançon demandée par les auteurs de cet enlèvement a été payée par la famille d’Elhadj Dura alors qu’il est toujours dans les mains de ses kidnappeurs.

« Si la famille avait accepté une collaboration franche, sincère et loyale entre eux et les services de sécurité, police et gendarmerie, j’ose croire et je le confirme qu’on aurait pu élucider ce problème il y a très longtemps. Dans la mesure où ils étaient en contact avec les ravisseurs. Une rançon leur a été déposée. Une certaine somme d’argent serait déjà déposée selon de sources policières que j’ai et que relaie. L’argent a été déposé dans un endroit sombre d’un quartier que je tais le nom, les ravisseurs seraient venus prendre cette somme. Si on était informé et qu’il y ait une collaboration et qu’un plan d’intervention des services de sécurité était mis sur place, on aurait pu mettre main sur un ou ces ravisseurs », a confié à Africaguinee.com, le Contrôleur Général de la Police de la région de Conakry Boubacar Kassé.

Elhadj Aboudrahmane Diallo a été kidnappé à l’aube près de chez lui en début décembre alors qu’il se rendait à la mosquée. Ses ravisseurs exigent une rançon d’un million de dollars pour sa libération. La police qui a ouvert des enquêtes annonce que cinq individus ont été interpelés.

« Cinq individus ont été recherchés, interpelés et mis en était d’arrestation pour des besoins d’enquêtes. Ils sont considérés comme étant des supposés complices de l’enlèvement et sont classés au second degré. Nous avons des indices qui prouvent à suffisance leur participation ou leur collaboration dans ce cas expresse. Ils sont état d’arrestation, les enquêtes sont approfondies à leur actuelle à leur niveau, nous pensons que très bientôt nous allons aussi élucider cette affaire », explique M Kassé, révélant que ce sont des professionnels qui sont derrière cet enlèvement.

« Les ravisseurs se déplacent, ce ne sont pas des mateurs, ce sont des professionnels en la matière. Ils ont un modus-operandis très perfectionné. Ils se déplacent, ils changent de lieux, de téléphone, ils passent par personnes interposées. C’est ce qui nous a permis de mettre main sur certains qui sont en état d’arrestations. Nous espérons que nous pouvons avoir des pistes plausibles qui pourront nous aider », ajoute le Contrôleur Général de la Police de la région de Conakry avant de demander l’implication des citoyens pour retrouver les auteurs du kidnapping.

« Je demande l’implication de tout le monde, et de la famille ainsi que de tous les citoyens parce qu’ils se déplacent de quartiers en quartiers, de préfectures en préfectures. Si dans un quartier on constate des comportements suspects, les citoyens n’ont qu’à informer les autorités qui peuvent informer les services de sécurité pour que nous puissions intervenir. On a la volonté de faire notre travail pour assoir la paix, la quiétude dans notre pays », a-t-il assuré.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112