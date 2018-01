Adbenbi Attou : « EDG a augmenté sa production de 44%... »

CONAKRY- L’Administrateur Général de la société « Electricité De Guinée » est revenu ce mercredi 17 janvier sur les performances réalisées par son entreprise depuis quelques années. Malgré la reprise de la desserte à Conakry, Abdenbi Attou a égrainé quelques réalisations faites par la Guinéenne d’électricité.

Conscients des efforts encore à fournir pour répondre aux attentes des populations à disposer d’une électricité en continue et de bonne qualité, l’administrateur général de la Guinéenne d’Electricité a dressé un tableau peu reluisant de cette situation de précarité. Abdenbi ATTOU a notamment mis l’accent sur l’insuffisance de production, du manque de compteurs dans les foyers et des raccordements illégaux.

‘’En 2015, nous avions une situation assez critique (…), la production était fortement insuffisante par rapport à la demande. Donc cela se concrétisait par des délestages très importants et assez massifs, des délestages assez récurrents sur des lignes de transport, des surcharges au niveau des lignes. Nous avions des raccordements assez illégaux et l’absence des compteurs qui conduisent à de faibles rendements technique et commercial’’ a expliqué l’administrateur général membre du groupement Veolia.

Depuis 2015, selon l’Administrateur Général, la production est néanmoins passée de 50 à 57%. Selon lui, cette performance s’explique par l’engagement politique des autorités guinéennes à résoudre cette épineuse situation de la desserte du courant électrique dans la capitale Conakry et ses environs.

‘’ Il y a une véritable politique volontariste conduite par le président de la République à travers un certain nombres d’actions qui sont venues en maturation à la fin 2015 à travers l’entrée en vigueur de nouveaux outils de production. La centrale hydroélectrique de Kaleta et l’adjonction des 100 mégawatts, de nombreux projets et la présence de beaucoup de bailleurs de fonds internationaux qui sont venus accompagner et appuyer le développement du secteur’’ a-t-il dit.

Aux dires de l’expert, le redressement engagé par EDG a permis à la société de réaliser une augmentation de 42% sur son chiffre d’affaires. Ce redressement passe aussi selon lui par le recensement des foyers non abonnés pour la pose des compteurs.

Abdenbi Attou a rappelé également qu’en l’espace de 2 ans (2015-2017) cette entreprise publique nationale de Production et de distribution d’électricité sur l’ensemble du territoire guinéen a réduit le temps des coupures de 40%. Elle a aussi augmenté la production de 44% grâce au renforcement de ses installations. EDG a également réduit les charges de fonctionnement (Hors achat d’énergie et de carburant) de 31% soit 122 milliards de Gnf.

‘’Avec le redressement enclenché par notre entreprise depuis 2015, EDG a augmenté son chiffre d’affaires à l’arrivée de Veolia en 2015. Ce plan de redressement en cours devra permettre d’assurer la desserte par la réhabilitation, l’extension et le renforcement des réseaux pour accroitre le taux et la qualité de la desserte’’ a expliqué l’administrateur général d’Electricité De Guinée.

Pour se faire, le patron d’EDG a mis en relief la construction du barrage hydroélectrique de Souapiti en cours, puis la mise en service du dispatching national qui devra permettre de gérer et d’optimiser à distance toutes les installations de production et de transport et contribuera ainsi à une amélioration de la qualité de service.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13