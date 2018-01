« Jeunes scientifiques exceptionnels africains » : Le Guinéen Dr Alpha Kabinet Keita sélectionné

Conakry, Guinée : Dr Alpha Kabinet KEITA, Médecin Biologiste, Chercheur à l’Institut français de Recherche pour Développement (IRD) et au Centre de Recherche et de formation en Infectiologie de Guinée (CERFIG), a été sélectionnée comme « Ambassadeur du Next Einstein Forum », une initiative de l’Institut Africain des Sciences Mathématiques (AIMS) en partenariat avec la Fondation Robert Bosch.

« J’ai le plaisir de vous informer que vous avez été sélectionné comme Ambassadeur du Next Einstein Forum (NEF) en Guinée. Les Ambassadeurs du NEF sont les champions de l’engagement public du NEF. Ils mettent à l’honneur la science et la technologie dans leur pays permettant ainsi au NEF de toucher le public dans le pays » a adressé au Dr Alpha Kabinet Keita en novembre dernier, Youssef Travaly, Directeur de Programme du Next Einstein Forum.

Pour deux ans (2017-2019), les 54 Ambassadeurs du NEF en Afrique auront l’opportunité de contribuer de manière significative à la création d’une communauté africaine de scientifiques forte. Par leur participation à la Rencontre annuelle des lauréats et des Ambassadeurs du NEF mais également par l’encadrement et l’inspiration d’autres jeunes talents exceptionnels.

« C’est une très grande fierté dans un premier temps d’être sélectionné comme Ambassadeur du NEF pour la Guinée. Mais cela va au-delà de ma personne puisqu’il s’agit ici de mettre à l’honneur la science et la technologie à une échelle plus importante » affirme Dr Alpha Kabinet Keita que nous avons joint.

« Cette sélection me conforte dans l’idée qu’aucun développement sain, durable et harmonieux n’est possible sans la science et la technologie. C’est pour cette raison que mon mandat d’ambassadeur du NEF (2017-2019) sera consacré à la vulgarisation de cette idée auprès de nos compatriotes à tous les niveaux. Nous nous devons à présent de donner aux scientifiques la place qui leur revient en Guinée » s’engage ce jeune chercheur.

Inauguré en 2013, le NEF est né du constat qu’il n’existait sur le sol africain aucune plateforme de rencontre où les meilleurs acteurs des diverses communautés scientifiques, industrielles, des sociétés civiles et politiques d’Afrique ou d’ailleurs n’avaient l’opportunité de se réunir afin de tirer profit de la science pour le développement mondial.

Durant leur mandat, des Ambassadeurs du NEF participeront aux réunions mondiales biennales du NEF. La prochaine est prévue en fin mars 2018 à Kigali au Rwanda.

Ils sont appelés également à « influencer » les politiques scientifiques, sociales et technologiques à travers les articles et documents du NEF.

Dr Alpha Kabinet Keita, chercheur au CERFIG, a joué un rôle important dans la lutte contre la récente épidémie de la maladie à virus Ebola (2013-2015). Bien qu'étant au Sénégal puis en France dans le cadre de ses travaux de recherche au début de l'épidémie, il s'est engagé comme volontaire auprès de l'établissement français de préparation aux urgences sanitaires (EPRUS) pour aider au diagnostic de laboratoire en Guinée.

À ce titre, il a été responsable du laboratoire du centre de traitement Ebola (CTE) de Macenta en Guinée Forestière. Au-delà de ses activités pendant la phase épidémique, Dr Keita s'est aussi engagé dans le post-Ebola en tant que Responsable du suivi biologique des personnes déclarées guéries de la maladie à virus Ebola en Guinée.

Dr KEITA qui travaille également sur l'étude du réservoir du virus Ebola en Guinée est un jeune chercheur très prolifique auteur et coauteur plusieurs articles scientifiques sur plusieurs pathogènes d'importance pour la Santé publique (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ m/pubmed/?term=Keita+AK).

Il faut rappeler que le Dr KEITA est médecin spécialiste en Microbiologie, diplômé des facultés de Médecine de l'Université de Conakry et de l'Université de Marseille en France.

