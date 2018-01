Conakry : la guérisseuse, les femmes stériles, les 3 pagnes, le coq et les 300.000…

CONAKRY- C’est une histoire à dormir debout ! Une guérisseuse traditionnelle qui soignerait l’infécondité féminine été inculpée ce mercredi 17 janvier 2018 par le parquet de Mafanco pour escroquerie, administration de substances nuisibles et exercice illégale de la profession de médecin. 600 victimes se sont constituées parties civiles.

Madame N’na Fanta Camara a été arrêtée après une série de plaintes formulées par une centaine de femmes qu’elle aurait consultées pour soigner leur stérilité. Ses clientes se plaignent d’avoir été victimes d’abus de confiance.

La thérapeute dit avoir hérité de ses aïeux le pouvoir de soigner l’infécondité. Son business a bien marché pour un début. La consultation se fait moyennant une somme de 300.000 GNF, trois pagnes, et un coq. Mais au fil du temps, les plaintes se sont multipliées. Aujourd’hui, l’affaire est devant la justice.

Selon nos informations, plusieurs femmes qui se sont faites consulter par cette dame souffrent de divers symptômes : saignement intense, vomissements, ballonnement de ventre, augmentation d’appétit. Certaines d’entre elles seraient même décédées, a confié à Africaguinee.com une source proche du dossier.

Ce matin 3 suspects ont été présentés devant le substitut du procureur près du tribunal de première instance de Mafanco. Il s'agit de N’Na Fanta Camara la thérapeute principale, ses deux présumés complices M'mah Soumah et Étienne Gbanamou un laborantin qui a ouvert une clinique et qui travaille avec les 2 dames en tant que médecin pour soigner les femmes qui développaient les signes de grossesse. Ils sont poursuivis en flagrant délit, a confié à notre reporter une source proche du parquet de Mafanco. Cela voudrait dire, a-t-il étayé, que « les faits sont constants, les auteurs reconnaissent les faits et les victimes sont là et ils sont identifiés. Donc ça ne prendrait pas assez de temps pour leur jugement. Normalement dans les 3 prochains jours un procès doit avoir lieu », a indiqué notre source.

Affaire à suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com