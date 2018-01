CHAN 2018 : La Guinée éliminée !

CONAKRY-Deux matchs, deux défaites, cinq buts encaissés pour deux marqués ! C’est le triste bilan pour le Syli National local lors de ses deux sorties pour cette 5ème édition du Championnat Africain des Nations. La bande à Lappé Bangoura, en sursis depuis le match ‘’effarouché’’ perdu contre le Soudan (2-1), est éliminée de cette compétition après deux défaites consécutives.

C’est une équipe guinéenne, dos au mur qui a entamé ce match avec admiration, résistant aux assauts répétés de l’équipe marocaine. Ainsi à la 28ème minute sur un coup franc entaché d’irrégularités, les marocains par l’entremise de El Kaabi, dossard 9 ouvrent la marque. Piqués au vif, les locaux guinéens parviennent à égaliser sur un joli mouvement d’ensemble conclu par Bissiri une minute plus tard (29ème ).

Au retour des vestiaires, ce sont des marocains plus entreprenants et engagés qui marquent le deuxième but à la 64ème par l’inévitable El Kaabi qui marque son deuxième but du match sur une passe à l’adversaire offerte par Aboubacar Gaal Camara.

Deux minutes plus tard avec une défense aux abois et poreuse, le Maroc creuse l’écart et permet à l’incontournable El Kaabi de s’offrir un triplé synonyme de qualification pour les Lions de l’Atlas pour le second tour du CHAN.

Après cette énième contreperformance des équipes de Guinée coachées par Kanfory Lappé Bangoura, les carottes semblent cuites pour le technicien guinéen désormais sur une chaise éjectable.

Après deux matchs et deux défaites, l’équipe de Guinée est éliminée pour ce 5ème CHAN.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13