Ministère de la Défense : Aladji Cellou prend fonction à la DIRPA…

CONAKRY-La Direction de l’information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) a un nouveau patron ! L’ancien conseiller spécial du Ministère de la Défense Nationale, le journaliste Aladji Cellou Camara a été installé dans ses nouvelles fonctions de Directeur de l’information et des Relations Publiques des Armées ce mardi 16 janvier 2018, dans les locaux du ministère délégué à la Défense Nationale, a constaté Africaguinee.com.

Au cours de cette cérémonie solennelle de passation de service qui a regroupé des officiers de l’armée guinéennes et des hommes de médias, l’Inspecteur général des Forces Armées guinéennes, le Général de Brigade Alpha Ousmane Diallo, a défini la vocation et les missions dévolues au désormais directeur de la DIRPA. Pour l’inspecteur général des Forces Armées, la nomination des cadres civils à des postes de responsabilités révèle du Droit Constitutionnel du président de la République et lui confère un pouvoir discrétionnaire que consacrent les articles 46 et 47 de la loi fondamentale. Aux dires du Général Alpha Ousmane, cet acte du pouvoir central qui fait l‘objet de la présente cérémonie s’inscrit dans le cadre de la poursuite de la réforme des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) exigée par le président Alpha Condé conformément à son engagement devant le peuple de Guinée pour l’avènement d’une armée républicaine.

‘’ La Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) a pour vocation d’élaborer une politique de communication des Forces Armées en faisant connaitre leurs actions en soignant leur image aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. A ce titre elle est chargée de mettre en œuvre la politique de l’information de la communication et des relations publiques du département, contribué au rayonnement des Forces Armées en mettant en relief les valeurs militaires culturelles et sportives. Animer et de coordonner les activités des organismes déconcentrés d’information et de communication communiqué et informé les militaires des citoyens en utilisant les nouvelles technologies d’information et de la communication. De contribuer à la vulgarisation des textes de réglementaires et législatifs des forces armées en les rendant accessibles aux militaires et éventuellement aux citoyens. Rechercher et recueillir toutes informations de presse intéressant les forces armées. Elle est chargée entre autres de promouvoir l’image des Forces armées et de contribuer au renforcement de liens armée et nation. Celui d’assurer la rédaction, l’impression et la publication des revues militaires et de veiller à l’animation du site Web du département en liaison avec la direction générale de l’informatique et des Nouvelles Technologies de l’information et de communication, exploiter et archiver les articles de presse, les productions Audio-visuel et photographiques intéressant la défense, assuré la formation en matière d’information et de communication au personnel de la DIRPA. Celui aussi de participer à la rédaction des discours et à la préparation des conférences et points de presse de Monsieur le Ministre de la défense’’ a déroulé le Général de brigade Alpha Ousmane Diallo.

Louis Auguste Leroy, directeur sortant de la DIRPA, a remercié pour sa part le chef de l’Etat guinéen sur la confiance portée en sa personne durant sa mission à la tête de cette direction.

‘’ Je remercie avec ferveur et sincérité le chef de l’Etat qui m’a honoré de sa confiance et gardé pendant trois ans au poste combien important de DIRPA. Heureux qui comme moi a eu la chance indicible d’être le premier civil à se voir permis d’apprendre de savoir et de faire savoir tout ce que le public doit savoir sur l’armée guinéenne. Au moment où je vous quitte, permettez-moi de m’ouvrir à vous de ce que je pense de vous et de ce que je souhaite de vous. Hier j’avais peur de vous mais aujourd’hui je vous porte dans mon cœur’’ a révélé Louis Auguste Leroy.

De son côté Aladji Cellou Camara a mesuré d’entrée le poids de la tâche qui l’attend à la DIRPA. Aux dires du nouvel entrant, plusieurs défis attendent la nouvelle équipe dont il a la charge de diriger.

‘’ Je sais que mille défis nous attendent , nous devons faire en sorte de les relever en préservant les acquis mais en changeant ce qui est à changer dans notre façon de faire et en nous ouvrant aux critiques et suggestions constructives. Pour cela nous devons avoir à l’esprit cher collaborateurs qu’individuellement nous seuls nous ne pourrons rien faire de grand. Nous devons associer les autres notamment nos confrères des autres organes de presse, j’insiste là-dessus créer avec les médias pour qu’ils contribuent à véhiculer une image positive de nos armées dans l’opinion », a-t-il déclaré.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel: (+224) 655 31 11 13