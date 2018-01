Fin de la promo BAM : Les gagnants des gros lots ont reçu leurs "incroyables" cadeaux…

CONAKRY- C’est l’apothéose chez certains abonnés de la compagnie de téléphonie-mobile Cellcom-Guinée ! En ce début d’année 2018, des clients sont retournés avec des cadeaux somptueux ce lundi 15 janvier 2018. Lancée depuis le 01 Septembre 2017 la campagne BAM a fait de nombreux gagnants, a constaté Africaguinée.com.

Dans une ambiance festive en ce début de semaine, la remise des cadeaux de la promo BAM a regroupé du monde sur l’esplanade du Stade du 28 septembre de Conakry. De prestation d’artistes en passant par des comédiens, les citoyens massés aux abords du stade ont été gratifiés en ce jour du lundi 15 janvier 2018.

Maimouna Marega, du service marketing et communication à Cellcom-Guinée, expliqueque la mission première de cette compagnie de téléphonie est de marquer de la plus belle des façons la vie de leurs abonnés. Selon Maimouna Marega, le numéro un dans tout cet agrément, c’est la joie que cela procure aux abonnés qui repartent toujours enchantés.

‘’ Nous sommes à la remise d’incroyables cadeaux à des abonnés Cellcom. Notre compagnie a la préoccupation de marquer la vie de ses abonnés. Lorsque nous faisons des cadeaux, nous ne nous limitons pas de faire de simples cadeaux comme des téléphones uniquement, nous allons au-delà pour marquer à jamais la vie de nos abonnés. Après réflexion, nous avons décidé d’offrir des présents significatifs comme le financement d’un mariage à hauteur de 40 millions ou de donner une pirogue avec tous ces accessoires d’une valeur de 200 millions de gnf, donc en sommes, nous changeons la vie de nos clients. Notre slogan le démontre d’ailleurs à suffisance puisque nous disons que le meilleur c’est vous… c’est-à-dire le client. Nous souhaitons remercier tous nos partenaires et ceux qui nous ont accompagné durant cette campagne. Nous remercions tous les abonnés Cellcom qui ont crû en nous le long de cette campagne’’ a lancé la chargée du marketing et de la communication à Cellcom-Guinée.

Pour dame Aissatou Dia qui repart avec la pirogue d’une valeur de 200 millions gnf et tous les accessoires la joie est à son comble. Cette dame voilée, laisse paraitre à travers sa voix une joie incommensurable.

‘’ Je ne sais quoi dire. A travers Cellcom-Guinée, j’ai une pirogue à moteur avec un frigo, des filets et tout ce qui s’en suit. A partir de maintenant j’ai une entreprise rentable qui va me sortir de la précarité. C’est avec Cellcom seulement que l’on peut voir ça. Je remercie tout le monde et prie pour que cette société demeure éternelle en Guinée et qu’elle rayonne partout où elle est’’ s’est exclamée Aissatou Dia.

Même son de cloche chez Bemba Diabaté l’heureux récipiendaire des 40 millions gnf. Tout sourire le jeune Bemba rêve déjà de la célébration de ses noces grâce au leader de la téléphonie-mobile en Guinée.

‘’ C’est fou de gagner cette somme, quarante millions de gnf c’est incroyable. Cela n’est possible que grâce à Cellcom. Lorsqu’on m’a appelé j’ai cru à une arnaque mais aussitôt on m’a recommandé de suivre la télévision lors du tirage au sort (…), c’est au terme de ce tirage qui s’est tenu dans la clarté que j’ai compris que Cellcom est une société sérieuse et qui sait rendre ses abonnés heureux à vie. Désormais je vais pouvoir me marier sans soucis de dépenses et je pourrais investir dans autre chose pour gagner plus d’argent’’ a lancé tout sourire Diabaté Bemba.

Outre ces gros lots offerts ce matin, pendant quatre mois des abonnés cellcom ont été gratifiés de plusieurs autres cadeaux. Des crédits recharges, des Routeurs Wifi, des Téléphones, des motos, des forfaits internet, des vaches sont entre autres les présents donnés par Cellcom-Guinée. Pour cette année 2018 qui s’annonce avec la célébration de ses dix années d’existence en Guinée Cellcom promet plus de surprises à ses millions d’abonnés.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 31 11 13