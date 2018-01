Siguiri : le Président Alpha Condé lance les travaux de construction d’une route…

SIGUIRI- C’est un ouf de soulagement pour les populations de Siguiri ! Les travaux de la route reliant la commune urbaine de cette préfecture de la Haute-Guinée à la localité de Kintinian ont été lancés ce dimanche 14 janvier 2018 par le Président Alpha Condé.

Le Ministre guinéen des Mines et de la Géologie qui était présent sur les lieux à l’occasion de la pose de la première pierre, a salué la volonté manifeste du Chef de l’Etat qui s’est engagé à désenclaver cette zone.

« Le financement de cette route a été rendu possible grâce à la collaboration de sociétés comme CDM Chine, mais aussi et surtout grâce à la participation de la société aurifère de la SAG. Cette route démontre la volonté ferme du chef de l’Etat à ce que des investissements importants soient réalisés à l’intérieur du pays pour pouvoir faciliter le déplacement et l’acheminement des produits aux communautés. Cette route est aussi la preuve concrète, s’il en fallait, que le secteur minier peut, au-delà des activités minières, contribuer au développement des différentes localités », a indiqué Abdoulaye Magassouba.

Le Ministre guinéen des Mines a également souhaité que le délai d’exécution des travaux soit respecté.

« Nous espérons que cela pourra se faire dans le délai des 18 mois prévu pour la construction. Nous tenons surtout à remercier la SAG pour son étroite collaboration et son engagement pour que ce projet puisse voir le jour. Nous comptons sur la SAG et les autres services de l’Etat pour que tout soit fait afin que les délais soient tenus. Parce que le chef de l’Etat tient à ce que cette route-là soit réalisée dans les délais. C’est d’une importance capitale surtout que la route permet de couvrir des villages et des zones économiques stratégiques aussi bien pour Siguiri que pour le pays tout entier », a rappelé le Ministre Magassouba.

Africaguinee.com