Mohamed Lamine Doumbouya tranche : « la RTS n’est pas annulée… »

CONAKRY-Le ministre du Budget vient de s’exprimer sur la RTS qui continue de susciter des polémiques en Guinée. Mohamed Lamine Doumbouya qui a été interrogé par Africaguinee.com ce lundi 15 janvier 18, a précisé que l’Etat ne va pas renoncer à cet impôt. Il a tout de même précisé que le Gouvernement ouvrira des discussions avec les syndicats pour voir comment faire appliquer cette réforme.

« Dans tous les pays, vous gagnez plus, vous contribuez plus. Aujourd’hui j’ai du mal à comprendre que quelqu’un puisse avoir 5000, 10.000, 15.000 euros ou 15.000 dollars (par mois) et qu’il ne puisse pas contribuer. J’ai du mal à l’admettre. C’est ce que nous avons essayé de graduer à travers cette réforme-là. Bien sûr quand ça été mis en place, il y a eu des réactions parce que les tranches ont été de 0 à 3000.000, de 3.000.000 à 5.000.000 ainsi de suite. Le plafond est passé de 15% à 20%. Autour de nous, la Côte d’Ivoire et au Sénégal par exemple, la tranche supérieure c’est entre 35% et 40% », a expliqué le ministre avant d’annoncer que le Gouvernement n’a pas annulé cet impôt, mais plutôt suspendu en attendant de s’entendre avec les syndicats.

« Les syndicats ont bien sûr exprimé leur préoccupation en disant que les plus touchés sont les bas salaires. Je peux comprendre, mais nous sommes en discussion avec eux. On a commencé à appliquer les 5% entre les 3 millions et cinq millions, ils estiment qu’on peut encore fournir de l’effort. Nous prêts à les écouter. C’est pourquoi nous avons suspendu. Ce n’est pas annulé mais c’est suspendu. Nous continuons les discussions avec eux. Cette semaine nous allons nous rencontrer, nous verrons comment avancer là-dessus », a expliqué le ministre Doumbouya.

Dans la loi de finances 2018, les dispositions relatives à la modification du barème de la retenue sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères (RTS) a suscité un levé de bouclier au sein du monde syndical. Elles prévoient que le montant de la retenue soit calculé par application au revenu mensuel imposable des taux suivants :

- 0 à 1000.000 GNF 0%

- 1 000 001 à 3 000 000 GNF 5%

- 3 000 001 à 5 000 000 GNF I0%

- 5 000 001 à 10 000 000 GNF 15%

- Supérieure à 10 000 000 GNF 20%.

Face à cette polémique, le ministre du budget soutient qu’il a du mal à comprendre que quelqu’un gagne plus et qu’il ne contribue pas. D’autant plus que celui qui ne gagne rien bénéficie des mêmes services publics que celui qui gagne plus.

« L’eau, l’électricité, les routes arrivent chez lui (le riche, ndlr). Il ne peut pas contribuer un peu ? Vous prenez 10 ou 15 mille dollars que vous mettez dans la poche sans rien donner à la société ? C’est des vraies questions qu’il faudrait qu’on se pose. L’impôt c’est aussi l’expression d’une solidarité. Aux Etats-Unis, le président Trump a voulu supprimer l’impôt sur les revenus les plus élevés, mais les gens ont dit non, nous voulons payer l’impôt. Parce qu’ils sont fiers de contribuer. Ils savent que leur richesse ne profiterait que lorsqu’on donne un peu aux pauvres. Mais comment pouvez-vous dormir avec votre richesse pendant qu’au tour de vous les gens sont pauvres. Quand la faim va commencer à les pousser, ils deviendront très violents. C’est de ça dont il s’agit. Nous devons tous soutenir des initiatives comme ça », a lancé le Mohamed Lamine Doumbouya.

