Lancement en Guinée du projet de coopération sino-africaine « Accès à la TV satellite pour dix mille villages Africains»

Le 18 janvier, Conakry accueillera la cérémonie de lancement du projet « Accès à la TV satellite pour dix mille villages africains » en Guinée sous le patronage du chef de l’Etat le Pr Alpha CONDE. D’éminentes personnalités dont l’Ambassadeur de Chine en Guinée, M. Bian Jianqiang, le Président du groupe StarTimes, Pang Xinxing, et de Hauts cadres guinéens prendront part à la cérémonie au cours de laquelle la Guinée deviendra le premier pays à officiellement lancer ce projet. Initié dans le cadre de la coopération sino-africaine, il amènera dans les mois à venir la télévision par satellite à des villages isolés de toute l’Afrique.

Le 4 décembre 2015, lors de son discours d’ouverture du Sommet de Johannesburg du Forum sur la coopération sino-africaine, le président chinois Xi Jinping a annoncé que la Chine mettrait en œuvre un projet d’accès à la télévision par satellite dans 10 000 villages africains. Ce projet se place dans le cadre des 10 programmes majeurs de coopération destinés à stimuler la coopération entre la Chine et l’Afrique sur une période de trois ans.

Le projet vise à permettre à chaque famille des zones rurales d’accéder à un signal numérique offrant des images de haute qualité et des programmes riches et variés. Ce faisant, il permettra aux familles rurales africaines d’accéder à l’information et d’en apprendre plus sur le monde. Cela contribuera in fine à réduire ce que le PNUD nomme la « Fracture Numérique » et favorisera le développement économique et social de toute l’Afrique.

Au total, 10 112 villages de 25 pays africains vont bénéficier du projet « Accès à la TV satellite pour dix mille villages africains ». En Guinée, ce sont 309 villages de tout le pays qui seront équipés. Le gouvernement chinois va offrir à chaque village deux vidéoprojecteurs StarTimes, un téléviseur numérique 32 pouces, 20 décodeurs, 23 antennes paraboliques ainsi que trois systèmes d’alimentation solaire.

Fidèle à sa vision de « Permettre à chaque famille africaine d’accéder à la télévision numérique et d’en jouir », le groupe StarTimes est implanté dans plus de 30 pays africains où il compte dix millions d’abonnés. Il est aujourd’hui l’opérateur leader de la télévision numérique en Afrique. Ainsi, StarTimes a été chargé de mettre en œuvre ce projet sous la direction des gouvernements chinois et africains.