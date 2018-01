Guinée : hausse des prix des denrées malgré la suppression de la TVA…

CONAKRY-Malgré la suppression de la TVA (taxe sur la valeur ajoutée) sur certaines denrées de première nécessité, les prix sur le marché affichent toujours une courbe ascendante. C’est du moins le constat fait par notre reporter sur certains marchés de la capitale.

Dans la Loi de finances 2018 adoptée par les députés à l’Assemblée Nationale puis promulguée par le Président de la République, le Gouvernement y introduit une mesure qui aurait dû soulager la population si elle est appliquée. Il s’agit de la suppression la TVA sur plusieurs produits de grande consommation. Ce sont : le riz, le blé, la farine et ses additifs entrant dans sa production, le pain, les huiles alimentaires, l’huile de palme, le poisson et le gaz domestique. Ces différents produits sont exonérés désormais de la TVA. Mais cet allègement ne s'est toujours pas répercuté sur les prix sur les marchés.

Abdoul Gadirou Diallo marchand au marché de Taouyah, affirme que les effets de cette suppression de la TVA ne se sont toujours pas répercutés sur les marchés. Selon lui, certains prix connaissent d’ailleurs une augmentation.

« Même si le gouvernement a supprimé les taxes, en tout cas ça n’a pas fait des retombées chez nous ici d’abord. Parce que jusqu’à présent le prix auquel on achetait le riz blanc reste maintenu pour les deux qualités. L’un c’est à 220 mille fg et l’autre à 235 mille fg le prix en gros. Et le riz CIAO Bangladesh, avant on nous donnait à 265 mille et actuellement on nous donne à 268 mille fg d’autres même donnent 270 mille fg. Le riz américain qu’on appelle Caroline, avant on nous donnait 245 mille et actuellement on nous donne à 252 mille fg. C’est-à-dire 7000 fg d’augmentation. Donc même si le gouvernement a supprimé les taxes, en tout cas il n’y a pas eu des remontées chez nous ici. Les prix ne font qu’augmenter », explique ce commerçant, demandant au gouvernement d’œuvrer pour le respect de ses décisions.

Cet autre marchand confie que c’est seulement le sucre qui a connu une légère baisse. « En ce qui concerne l’huile d’arachide, les prix n’ont pas changé. Le bidon de 10 litres c’est à 115 mille fg et les 20 litres à 220 mille fg. Mais quand au sucre, il y eu une diminution. Avant le sac de 50 kg se vendait à 400 mille fg mais, maintenant il se négocie entre 315 et 320 mille fg. Le carton était 360 mille fg mais maintenant c’est à 300 mille », indique Abdoulrahmane Bah qui invite le Gouvernement à trouver une solution au problème de courant.

Le poisson, la suppression de la TVA ne s’est pas répercutée sur les prix. Selon les explications d’une vendeuse de poissons, vue la rareté des poissons communément appelés Sinapa (daurade), le carton de 20 kg qui se vendait avant à 320 mille, aujourd’hui coûte à 330 mille fg. Quant aux autres qualités les prix sont stables depuis un peu longtemps. « Le carton de 30 kg de poissons appelés Bouloukou se vend à 320 mille, tandis que le carton de 30 kg de poissons sardines coûte entre 200 et 220 mille selon la grandeur des poissons. Le carton de 20 kg de poissons Kouta et Kessi coûte présentement à 500 mille fg », explique-t-elle.

Bountouraby Camara mère de 5 enfants dit avoir des soucis pour nourrir sa famille avec ces prix qu’elle juge exorbitants. « Mon mari est un ex travailleur de l’usine de Fria, maintenant qu’il est au chômage, toute la charge de la famille me revient. J’ai 5 enfants et 3 d’entre eux sont élèves. C’est quand je revends mon athiékè que je gagne la dépense. Mais actuellement tous les aliments sont chers. Je demande au Président de revenir sur sa promesse de campagne. Il nous avait dit nous les femmes qu’une fois au pouvoir le sac de riz allait descendre à 25 mille fg. Maintenant on voit le contraire. Nous souffrons énormément », pleure la mère de famille bébé au dos.

Le prix du gaz domestique est en hausse depuis le début de cette année. La bombonne de gaz de 6 kg qui se vendait entre 85 et 95 mille fg, se négocie aujourd’hui à 120 mille fg. La bouteille de gaz de 12 kg coûte aujourd’hui à 270 mille fg sur le marché.

Oumar Badi Diallo

Pour Africaguinee.com