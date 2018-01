Conakry : lancement de la seconde édition Orange Hackaton…

CONAKRY-La compagnie de téléphonie mobile Orange-Guinée en collaboration avec l’incubateur Saboutech a lancé ce samedi 13 janvier 2018 la deuxième édition de la compétition Orange Hackaton à la Blue zone de Dixinn, a constaté Africaguinee.com.

Le Hackaton est une compétition destinée aux développeurs guinéens avec pour objectif de repérer des talents, favoriser l’innovation en faisant naitre de bonnes idées et mettre en lumière leurs compétences. Cette compétition qui est à sa seconde reproduction s’inscrit dans le cadre du « programme Citoyen » lancé par Orange-Guinée, précisément dans son axe « Accompagnement entrepreneurial » pour booster la création d’emploi et encourager les talents du numérique.

Mohamed Lamine Keita, Chef service Marque et Visibilité à Orange-Guinée a indiqué que ce tournoi Hackaton se déroulera du 13 au 14 Janvier.

‘’ Une fois que ces projets validés et mis en Place, Orange-Guinée va accompagner ces lauréats pour leur permettre de mettre leurs produits sur le marché. Cette compétition lancée le 27 novembre 2017, a déjà enregistré plus de 100 candidatures. Cette activité organisée par Orange-Guinée en collaboration avec l’incubateur SabouTech. Elle est destinée aux développeurs ou startups afin de booster leur créativité dans le numérique et promouvoir l'entrepreunariat dans le numérique’’ a expliqué le chef service Marque et Visibilité à Orange-Guinée.

Aux dires de Mohamed Lamine Keita, les trois lauréats de la compétition recevront des dotations financières allant de 10 à 25 millions de GNF, un ordinateur portable, une tablette et un Smartphone. Le meilleur projet bénéficiera pendant 3 mois du programme d’accélération de l’incubateur SabouTech, professionnel dans l’accompagnement, 1 incubateur spécialisé dans les TIC, l’‘environnement et les énergies renouvelables en Guinée.

Pour Fatoumata Guirassy, directrice générale de SabouTech, ce concours regroupe des concepteurs et des personnes à compétences variées désireuses de travailler en équipes et de créer des projets numériques innovant durant tout le week-end.

‘’ Sur 200 projets nous avons retenu les 11 meilleurs projets, les critères que nous avons retenus étant les compétences de l’équipe, l’originalité et l’impact du projet. Cette sélection s’est suivie de formations en logique de développement, en business Model et pitch’’ a-t-elle soulignée, avant de dégager l’ambition que s’est fixée les compagnies Orange-Guinée et Saboutech pour la réussite de cette compétition.

‘’ L’ambition de ce Hackaton, compte tenu de son caractère inclusif est surtout d’encourager les jeunes de la Guinée à la faire appel à leur créativité et de faire émerger des solutions numériques pouvant répondre aux défis et enjeux de la Guinée’’ a indiqué Fatoumata Guirassy.

‘’ A l’issue de ces deux jours, les compétiteurs seront amenés à développer et améliorer leur prototypes et à défendre leurs idées devant un jury de professionnel’’ a-t-elle exposée.

En conclusion, la directrice générale de Saboutech a indiqué que les lauréats bénéficieront de récompenses matérielles et financières et également d’un accompagnement à travers le programme d’accélération de 3 mois de l’incubateur SabouTech et d’un accès à l’espace de co-working ou ils pourront améliorer leur prototypes et réer leur startup.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13