Alpha Condé promet à nouveau : « Avant la fin de l’année 2020… »

KANKAN- Avant la fin de son second et dernier mandat, Alpha Condé promet plusieurs choses à ses compatriotes.

A Kankan ce samedi 13 janvier 2018, le Chef de l’Etat guinéen a promis de réaliser certaines infrastructures avant la fin de l’année 2020.

« Avant 2020 Souapiti sera terminé, le barrage de Foumi sera lancé, koukoutamba sera lancé, Amaria également sera lancé. Ça sera à l’actif de la troisième République. Il n’y a pas de routes en Guinée, je vous donne rendez-vous dans 3 ans, vous allez voir la route Conakry-Kankan, la différence sera palpable. La route Dabola-Coyah va être commencée cette année, la route Kouroussa Dabola la même chose, finalement vous n’aurez pas de problème en venant à Kankan. D’autres routes également seront retouchées comme Coyah à la frontière avec la Sierra Leone, la route Kankan-Kerouané-Beyla ou Kankan Mandiana, la route de Boké-Telimélé-Gaoual », a promis Alpha Condé.

Le Chef de l’Etat guinéen se réjouit des changements qu’il y a eu selon lui dans la région de Kankan.

« Quand je suis venu à KANKAN il y avait beaucoup plus de cases que de maisons en dur. J’avais dit à l’époque qu’il faut faire en sorte qu’il n y ait plus de cases au centre-ville de Kankan. Je l’avais dit oui ou non ? Est-ce qu’aujourd’hui Kankan commence à changer ? Pendant 50 ans qu’est- ce qu’ils ont fait depuis l’indépendance ? Alors le chien aboie et la caravane passe », a indiqué le dirigeant guinéen.

Devant ses compatriotes massivement mobilisés au stade de Kankan, Alpha Condé a rappelé que sa mission est de changer l’image de la Guinéen en construisant des usines, des routes et des maisons dans les 4 régions du pays.

Alpha Ousmane BAH

Et Amadou Oury SOUARE

Depuis Kankan

Pour Africaguinee.com