Sonfonia-Conakry : quand la police fuit devant les manifestants…

CONAKRY- Une manifestation a éclaté ce samedi 13 janvier au quartier Sonfonia, dans la haute banlieue de Conakry. Les jeunes qui manifestent contre les coupures de courant ont barré la route avec de grosses pierres et ont brûlé des pneus sur la chaussée.

Les manifestants principalement composés de jeunes ont régné en maître des lieux pendant un bon moment avant que la police anti émeutes n'intervienne pour rétablir la circulation.

Les éléments de la compagnie mobile d’intervention et de sécurité ont utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants qui ont fait un repli tactique. Quelques minutes plus tard, les jeunes ont mené une contre-attaque farouche à l'Intifada, obligeant les agents à prendre leurs pieds au coup, et laissant les usagers à la merci des manifestants.

Jusqu'à 16heures, la route était coupée au niveau des rails, la lisière entre le quartier Sonfonia et Cimenterie. Les jeunes qui exigent le retour du courant règnent en maître absolus des lieux.

Boubacar 1 Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 12