Macky Sall : « Je suis choqué par les popos du Président Trump… »

DAKAR- Les propos du Président américain Donald Trump continuent à susciter des réactions dans le continent africain. Macky Sall, le Président sénégalais s’est dit « choqué » par les propos tenus par le locataire de la Maison Blanche.

« Je suis choqué par les propos du Président Trump sur Haïti et sur l’Afrique. Je les rejette et les condamne vigoureusement. L’Afrique et la race noire méritent le respect et la considération de tous », a réagi Macky Sall sur son compte Twitter.

Donald Trump s’est retrouvé sous le feu des critiques ce vendredi 12 janvier 2018 après les propos qu’il a tenus à l’égard de l’Haiti et du continent africain. En parlant de l’immigration, le dirigeant américain a fait état de « pays de merde ».

Africaguinee.com