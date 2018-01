Guinée: Cellou dénonce les "manœuvres" d'Alpha Condé au Foutah...

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l'opposition guinéenne est monté au créneau ce samedi 13 janvier 2018 pour dénoncer certaines pratiques du Président Alpha Condé. L’opposant accuse le Chef de l’Etat de faire tout pour déstabiliser son parti notamment dans son bastion au Foutah.

« Aujourd'hui, Alpha Condé conscient de la percée que l'UFDG a réalisée en haute Guinée, a décidé de déstabiliser le parti au Foutah en soutenant les listes indépendantes pour que l'UFDG ne gagne pas. Il (Alpha Condé, ndlr) est convaincu que le RPG ne va pas gagner en moyenne Guinée. Alors il va soutenir par tous les moins les liste indépendantes pour qu'on dise que l'UFDG a perdue à Dalaba, à Mamou, à Pita, à Tougué... Alors pour parvenir à ses fins, il a mobilisé des opérateurs économiques véreux originaires du Foutah. Ils ont promis d'aller investir la moyenne Guinée pour disent-ils barrer la route à l'UFDG », a accusé le leader de l’UDFG, avant de prévenir que cela ne sera pas possible.

« Ça ne sera pas possible. Mais comme ils font partie souvent du clan qui s’accapare des ressources publiques et qui bénéficient des marchés et des exonérations sur les produits épargnés, ils se sont enrichis. Ils veulent payer Alpha Condé avec leurs utilisations politiques. S'ils deviennent des hommes politiques on les combattra comme les autres ils le savent déjà », a averti l’ancien premier ministre, appelant ses militants à se mobiliser pour soutenir les listes du parti dans ses bastions pour gagner avec plus de 90%.

Face au soutien du RPG à son ancien député Aboubacar Soumah à Dixinn, Cellou Dalein Diallo indique cela ne vise qu’un unique but : barrer son parti.

« Ici à Conakry, l'enjeu des 5 communes aujourd'hui est à la portée de l'UFDG. L'essentiel est qu'on puisse contrer les fraudeurs et les coalitions qui ont été formées contre l'UFDG. Voyez-vous à Dixinn, c’est la seule commune où le parti au pouvoir n'a pas présenté des listes parce qu'il sait il ne va pas les gagner. Les partis UFR, GPT, PUP et le parti de l'ex député de l'UFDG Aboubacar Soumah sont ensemble pour essayer de barrer la route à l'UFDG », a-t-il dit. Mais ils ne peuvent pas, assure l’opposant soulignant que Dixinn sera une commune imprenable de l'UFDG.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com