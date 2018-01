Avis de décès d’El hadj Alhoussainy Bah

Les familles Bah, Diallo, Barry, sow, balde, amis et alliés ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur père, grand père, oncle, et beau Elhadj Alhoussainy Bah. Décès survenu le mercredi 10 janvier 2018 à Manda Foulbhe, sous préfecture de Manda, préfecture de Lelouma à la suite d’une courte maladie. L’enterrement a eu lieu ce jeudi à 10h30. Le défunt est le père de Alimou Bah, journaliste. La famille Bah de Labe et toute la famille de Thierno Aliou Bhouba Dyan de labe et de Manda remercient tous ceux qui ont participé à l’enterrement et présenté leurs condoléances à la famille éplorée. Au nom de Alimou Bah, la famille de Manda vous remercie et vous prie de continuer à prier pour le défunt.

Le défunt a laissé derrière lui une veuve et six enfants. El hadj Alhoussainy Bah est décédé à l’âge de 86 ans. Il était le jeune frère de Elhadj Oumar Rafiou Labe et de Elhadj Abdourahmane Bah Labe

Pour tout message de condoléances veuillez écrire à Alimou Bah à son e-mail: bah.mamadoualimou@ilcs.ac.ma