Alpha Condé : « Où est Air Guinée aujourd’hui ? »

KANKAN- Les opposants d’Alpha Condé en ont eu pour leur compte ce samedi 13 janvier 2018. Dans le discours qu’il a prononcé à l’occasion de la célébration de fête d’indépendance à Kankan, le Président Alpha Condé a encore une fois accusé les anciens dignitaires du pays d’avoir dilapidé les biens de l’Etat en les accusant d’avoir trahi le Général Lansana Conté.

« Sékou Touré a été victime du fait d’avoir osé dire Non. La Guinée a été mise en quarantaine, isolée, mais l’isolement n’a pas marché grâce à la coopération avec la Chine et l’union soviétique à l’époque. Ce qui fait que la Guinée a avancé malgré tout », a rappelé Alpha Condé qui n’a pas tardé à parler du régime du feu Général Lansana Conté.

« Le président Conté était militaire, pas un politicien. Il a voulu faire ce qu’il pouvait, mais lui ses adversaires étaient des cadres. Des cadres qui ont préféré piller le pays, gérer le pays à leur profit plutôt que de faire avancer le pays. Voilà l’adversité à laquelle les cadres ont imposée au président », a souligné le Chef de l’Etat guinéen.

Alpha Condé qui est monté ce samedi encore sur le ring face à ses adversaires politiques a cité quelques exemples.

Après l’Ethiopie, la Guinée a été le pays au Sud du Sahara à avoir une compagnie aérienne avec un commandant de bord guinéen, Air Guinée. Mais où est Air Guinée aujourd’hui ? Disparu ! Pas par un fait de Dieu mais par le fait de ces cadres qui n’aiment pas le pays qui ont préféré bazardé la compagnie. L’administration française avait construit le chemin de fer Abidjan-Ouagadougou, Dakar-Bamako, Pointe Noire Brazzaville, Conakry-Kankan. Aujourd’hui nous constatons que les trains des autres pays marchent mais où est passé le chemin de fer Conakry kankan ? Nous somme l’un des rares pays en Afrique de l’Ouest à avoir une compagnie maritime Guinomar, c’était une fierté de la Guinée mais où est Guinomar ? », s’est interrogé Alpha Condé.

Devant les populations du Nabaya, le Chef de l’exécutif guinéen a lancé un message d’unité.

« Lorsqu’il y a eu Ebola en Guinée, les pays voisins ont fermé les frontières. Il y a des peulhs au Mali, des malinkés au Mali, des soussous en Guinée Bissau, mais est-ce qu’un peul de la Guinée, un malinké de la Guinée ou un soussou de la Guinée pouvait aller au Sénégal, en Cote d’ivoire ? Non ! Parce qu’ils étaient guinéens. Alors les guinéens doivent comprendre que les peulhs, malinké, kissi toma guerzés , Baga ou landouma doivent vivre ensemble . Ils sont d’abord. La bataille que la jeunesse guinéenne doit mener aujourd’hui, c’est la bataille pour l’unité, l’unité, encore l’unité pour l le bonheur du pays. Ces jeunes ne doivent plus se laisser manipuler par des politiciens en perte de programme, qui n’ont pas de programme, qui ne peuvent rien présenter au peuple et qui manipulent les jeunes pour bloquer ce pays sur le plan du développement », a indiqué Alpha Condé.

Alpha Ousmane BAH

Et Amadou Oury SOUARE

Depuis Kankan

Pour Africaguinee.com