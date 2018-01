Presse : déclaration des Associations Professionnelles des Médias en Guinée…

CONAKRY- L’Union des radios et télévisions libres de Guinée (URTELGUI), l’Association guinéenne des éditeurs de la presse indépendante (AGEPI), l’Association guinéenne de la presse en ligne (AGUIPEL), l’Association des professionnelles africaines de la communication (APAC), l’Union de la presse libre de Guinée (UPLG), le réseau des medias internet de Guinée (REMIGUI), l’Alliance femmes et medias (AFM), le Réseau des journalistes en langues nationales (REJELAN) et le Syndicat des professionnels de la presse privée de Guinée (SPPG), ont appris avec indignation qu’un montant de cinquante millions francs guinéens (50.000.000 GNF) leur a été accordé par le Gouvernement en vue de la couverture médiatique des festivités marquant la célébration du cinquante neuvième (59) anniversaire de l’indépendance de la République de Guinée à Kankan.

Elles s’insurgent contre ces allégations mensongères de nature à semer les troubles au sein de leurs organisations et se réservent le droit d’user des moyens légaux pour poursuivre les auteurs et commanditaires de ces ragots de mauvais goût.

Avec ou sans argent, elles réitèrent leur ferme volonté d’œuvrer aux côtés des pouvoirs publics en vue de la consolidation de cet acquis mais également de la démocratie et de l’Etat de droit, chèrement acquis en Guinée.

Conakry, le 10 janvier 2018

L’URTELGUI, L’AGEPI, l’AGUIPEL, l’APAC, l’UPLG, REMIGUI, AFM, le SPPG, REJELAN.