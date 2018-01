Kidnapping d’Elhadj Dura : un suspect arrêté (exclusif)

CONAKRY-Un suspect dans l’affaire du kidnapping d’Elhadj Abdourahmane Diallo, le commerçant enlevé à Hamdallaye en début décembre a été arrêté, a appris Africaguinee.com. L’information nous a été confirmée ce mercredi 10 janvier 2018 par un membre de la famille d’Elhadj Dura.

Le suspect est en ce moment dans les mains des enquêteurs qui l’interrogent, apprend-on. Il aurait même dénoncé un de ses complices, mais pour le moment nous n’avons pas plus de détails.

Cette interpellation intervient alors que la mobilisation pour la libération de ce commerçant gagne certains pays étrangers. En Belgique, des ressortissants guinéens devaient manifester ce jeudi devant l’ambassade de Guinée à Bruxelles pour attirer l’attention de la communauté internationale sur le climat l’insécurité qui règne au pays d’Alpha Condé. Demain jeudi certains commerçants envisagent de protester en fermant leurs commerces à Madina le plus grand marché du pays.

Le Président de la République qui s’est rendue au domicile familial a promis de retrouver sain et sauf Elhadj Dura Bindi. Mais depuis qu’il a quitté, les ravisseurs n’appellent plus la famille. «Ils ne sous appellent plus. Comme ils savent qu’on est à leur trousse, c’est la guerre comme à la guerre, ils n’appellent pas », indique un membre de la famille Diallo.

A noter que les auteurs de cet enlèvement exigent une rançon d’un million de dollars US, une somme jugée exorbitante par la famille d’Elhadj Dura. Mais avec l’arrestation de ce suspect, un vent d’espoir souffle à nouveau.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112