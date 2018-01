Condamnation de Thiàghel : l’UFDG engage une nouvelle bataille (exclusif)

CONAKRY-Le parti de Cellou Dalein Diallo s’engage dans une nouvelle bataille ! Il proteste contre la condamnation « surprise » de son responsable de communication, Souleymane Thiaghel Diallo dans l’affaire Mohamed Koula Diallo. L’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a interjeté ce jeudi 11 janvier 2018, après cette décision de la justice, a appris Africaguinee.com.

C’est le collectif des avocats qui défend l’UFDG dans cette affaire qui a déposé l’appel ce jeudi 11 janvier 2018 au TPI de Dixinn. « Nous avons déposé l’appel aujourd’hui au Greffe du tribunal criminel de Dixinn. Suite à l’appel, le greffier en chef de Dixinn va mettre le dossier en état et le transmettre immédiatement à la Cour d’Appel », a confié à notre rédaction une source proche du dossier.

Souleymane Thiaghel Diallo a été condamné par défaut à la réclusion criminelle à perpétuité dans l’affaire Mohamed Koula Diallo, le journaliste tué par balle en février 2016 lors d’un affrontement entre camps opposés de l’UFDG. Il était poursuivi pour « complicité ». L’énoncé de cette décision par le juge a surpris plus d’un d’autant que même le ministère public avait requis l’acquittement pour le directeur de la cellule de communication de l’UFDG. Le parti parle d’une condamnation politique.

Les deux accusés Amadou Sow et Alghassimou Keita, ayant comparu pour assassinat, tentative d’assassinat et coups et blessures ont bénéficié d’un acquittement pur et simple. Affaire à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112