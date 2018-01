Appel d’offre Y’ello Boutique (MTN Guinée)

AREEBA Guinée est un opérateur de téléphonie qui exploite en Guinée, un réseau de téléphonie mobile sous la marque MTN.

Dans le souci d’améliorer sa proximité vis-à-vis de sa clientèle, MTN envisage la création des nouvelles boutiques sous forme de partenariat avec le modèle de franchise commerciale ;

A cet effet, Areeba Guinee recherche des partenaires (sociétés, Distributeurs, agences …) qui opèrent déjà dans le domaine de la distribution avec une Expérience minimale de cinq années dans la gestion de la clientèle et la vente des produits (Cartes Sim, cartes de recharges, téléphones, clés internet…) et services.

Il est convenu que le système de franchise est caractérisé par un partenariat entre deux parties juridiquement et économiquement indépendantes. Ledit partenariat est basé sur une confiance réciproque et une information mutuelle constante, en vue de maintenir un niveau de qualité de service optimal pour les abonnés et autres clients de MTN.

Conditions d’éligibilité :

1. Avoir un registre de commerce de plus de 12 mois et un certificat d’imposition à jour

2. Deux photos d’identité du Gérant

3. Photocopie de la pièce d’identité du Gérant

4. Justifier une capacité financière lui permettant de gérer l’activité (montant minimum de cent millions de francs Guinéens et fournir les derniers états financiers certifiés)

