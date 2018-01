Traque des trafiquants de drogue : cet incroyable geste du colonel Alpha Barry…

CONAKRY-Pour traquer les trafiquants de drogue à Conakry, le colonel Mamadou Alpha Barry, porte-parole de la gendarmerie a imaginé une solution qui sort de l’ordinaire.

L’officier s’est fait passer pour acheteur de drogue dans la forêt de Kakimbo devant les vendeurs. Il a réussi à acheter une boule de chanvre indien avec des jeunes qui commercialisent cette drogue avant que les équipes de la gendarmerie qui étaient aux aguets n’interviennent. Plusieurs jeunes dealers ont été arrêtés sur le coup par la gendarmerie.

Colonel Mamadou Alpha Barry le porte-parole du haut commandement de la gendarmerie nationale explique les circonstances sur lesquelles il a réussi son coup.

« Personnellement je me suis fait passer pour un acheteur de chanvre indien. Et j’ai réussi mon coup puisque j’ai eu une boule que j’ai achetée à 1 500 fg. C’est dans cette optique que les escadrons de la gendarmerie mobile ont fait une descente et on a interpellé plusieurs jeunes avec la drogue qui sont là présentement », a expliqué l’officier.

Cette descente de la gendarmerie est intervenue alors que le Chef de l’Etat a donné des instructions aux forces de l’ordre de dénicher les nids de bandits à Conakry qui terrorisent les paisibles populations dans la cité.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com