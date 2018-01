Guinée : le "cri de cœur" de Sidya Touré...

CONALRY-Le haut représentant du chef de l'Etat vient d’exprimer sa vive préoccupation face au manque de moyens dont font face les services de sécurité. Venu aux côtés des victimes de l’incendie ayant fait un mort, plusieurs blessés à la Minière, Sidya Touré a promis de se battre pour mieux équiper les services de protection civile du pays.

« Je suis venu m'enquérir de la situation ici. On est voisin pratiquement. Quand vous apprenez quelque chose comme ça et que vous voyez sur place le désastre que cela représente, cela nous interpelle. Je crois que nous avons besoin d'investir dans le secteur des sapeurs-pompiers parce que nous avons une ville où beaucoup des problèmes surgissent. Pour des tas de raisons. A cause des branchements, des bougies, à cause de tellement des raisons que je pense que c'est quelque chose que nous voulons regarder de plus près », a lancé le leader de l’UFR.

Il a promis de faire des propositions au niveau de son groupe parlementaire pour mieux revoir la situation des sapeurs-pompiers en Guinée.

« Je suis venu soutenir les sapeurs-pompiers qui se sont battus pour ça mais aussi les gens de Laguipres qui sont arrivés ici de manière bénévole, qui malheureusement ont perdu un de leurs agents et aussi pour soutenir la famille. Même quand on perd un bien important c'est un vrai désastre », regrette le haut représentant du Chef de l’Etat.

« Je me ferais le porte-parole. Je donnerai des instructions au groupe parlementaire que nous représentons à l'Assemblée Nationale pour que ces questions soient débattues réellement. Le problème des sapeurs-pompiers, de leur équipement et de la lutte contre l'incendie est un problème fondamentale sur lequel il faut qu'on puisse adresser », a encore insisté Sidya Touré, avant de quitter sur les lieux.

Oumar Badi Diallo

Pour Africaguinee.com