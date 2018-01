Patrimoine bâti : Cellou et Sidya visés par Alpha Condé ?

CONAKRY- C’est sans doute une annonce du Président de la République qui fera des grincements de dents. Alpha Condé annonce la relance de l’opération de récupération des bâtiments et du patrimoine foncier de l’Etat qui selon lui sont occupés illégalement par des particuliers.

« Nous allons commencer à reprendre tous les bâtiments publics. Après le contentieux Franco-guinéen, tous les biens des colons français sont passés dans le portefeuille de l'Etat. Mais beaucoup de ces biens sont aujourd'hui accaparés de façon illégale par des citoyens. Là aussi nous allons commencer dès ce mois-ci à récupérer tous ces biens qui appartiennent à l'Etat », a annoncé le Chef de l’Etat.

Cette annonce d’Alpha Condé intervient alors qu’en 2014, l’Agent Judicaire de l’Etat a rendu une liste de biens issus du contentieux franco-guinéens entrant dans le patrimoine foncier et immobilier de l’Etat. Les noms de Cellou Dalein Diallo, leader de l’UFDG, Sidya Touré leader de l’UFR, le Général Sékouba Konaté figuraient sur cette liste. D'après ce document, la résidence du chef de file de l'opposition sise à Dixinn, celle de l’actuel haut représentant du Chef de l’Etat sise à la Minière appartiendraient à l'Etat.

Alpha Condé a averti que « la moitié des maisons de Kaloum, de Matam, de Dixinn appartiennent à l'Etat. Elles sont accaparées par des citoyens. Nous allons mettre fin à ce pillage des biens de l'Etat. Et ceux qui parlent de gestion que j'entends en ville, sont responsables de ces pillages. Vous allez être surpris, les gens qu'on va convoquer pour les biens qu'ils ont détournés », indique le Président de la République sans citer de noms.

Et de marteler ensuite qu’il est temps que les guinéens sachent désormais qui est qui dans ce pays et qui a fait quoi. « Il faut que les gens sachent désormais qu'on ne peut pas détourner les biens de l'Etat. Il y a aussi des réserves foncières qui sont là qui sont parfois accaparées par des gens de façon injuste. Nous allons mettre fin à tout ça. L'année 2018 va être une année de redressement et de lutte contre toutes les formes d'accaparement des biens de l'Etat », prévient Alpha Condé.

Affaire à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112