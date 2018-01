TOTAL Guinée récompense les meilleurs chauffeurs et la meilleure société de transport…

CONAKRY- Plusieurs chauffeurs et une société de transport ont été récompensés ce samedi 6 janvier 2018 par la société Total Guinée. Ces heureux bénéficiaires se sont distingués au courant de l’année 2017. Total Guinée a procédé ce samedi 6 janvier 2018 à la remise des prix dénommés « Challenge chauffeur 2017 ». En tout 18 chauffeurs se sont distingués dans le respect du code de la route et du transport. La remise des prix a eu lieu dans un réceptif hôtelier de la place en présence de hautes personnalités. Les nominés se sont engagés à fournir beaucoup plus d’effort afin d’être parmi ceux qui seront distingués à la fin de l’année de 2018.

« L’objectif d’organiser ce prix challenge est de récompenser les chauffeurs et les transporteurs qui se sont distingués dans le domaine de la sécurité. C’est essentiellement le respect du code de la route. Nous visons à féliciter ceux qui n’ont commis aucune infraction et le transporteur qui s’est distingué effectivement dans le respect de ce code de la route et dans le management de son entreprise. Ça fait partie d’une philosophie globale qui est d’améliorer la sécurité du transport dans les activités de TOTAL-GUINEE. Concernant le critère, nous avons pris sur le deuxième semestre et on a recommencé les trois meilleurs chauffeurs par mois, ce qui fait 18 chauffeurs récompensés, nous avons également distingué le meilleur chauffeur de l’année 2017 et le meilleur transporteur de l’année 2017. Donc c’est en tout une vingtaine de personnes y compris le transporteur ce matin. Le constat que nous faisons, on est en progression pour deux raisons principales, c’est la première fois que nous n’avons pas déploré de décès, nous remercions le seigneur pour cela. Le deuxième constat positif, le nombre d’accidents est en réduction significative, il a été réduit à 50% par rapport à 2016. Ça ne veut pas dire qu’il faut s’endormir, au contraire, même un accident c’est trop, la perte d’une vie humaine on n’en parle pas. Donc le constat est pour l’instant satisfaisant. Mais ce progrès est pour l’instant fragile et il nécessite de redoubler de vigilance et d’effort » a déclaré Cheik Oumar Diallo, le Directeur Général de TOTAL GUINEE.

Présent à cette cérémonie, M. Zakariaou Koulibaly, le Directeur Général de l’Office National du Pétrole (ONAP), a exprimé un sentiment de satisfaction.

« TOTAL est leader dans le secteur, TOTAL doit servir de boussole pour les autres. Nous félicitons TOTAL pour la qualité managériale, pour la formation de ces chauffeurs. Les chauffeurs bénéficiaires des prix méritent notre remerciement surtout pour avoir maitrisé la sécurité et d’avoir secouru les autres, nous remercions également les sociétés de transport qui ont bénéficié. Nous invitons les autres à imiter ces meilleures qualités, faire en sorte que tout le monde soit meilleur dans le secteur et que les préoccupations de sécurité liées au transport des hydrocarbures soient observées et respectées de tous. Merci à TOTAL », s’est félicié M. Koulibaly.

Elhad Nana Kourouma, président de l’union national des transporteurs d’hydrocarbures en Guinée a souligné un point important dans la sécurité du transport des produits. Il a tout d’abord expliqué que leur vision n’est pas que de se faire de l’argent. Selon lui, c’est surtout faire un travail qui est dans l’intérêt de tous. C’est pourquoi, a-t-il précisé, l’union a fait des investissements importants pour sécuriser le transport des produits pétroliers et donner le carburant en temps réel à toute la population guinéenne quelque soit la distance et quelque soit la région et l’état de la route.

« Nous avons mis un mécanisme en place pour suivre chaque chauffeur du départ à Conakry à la destination finale. Nous disposons des appareils qui détectent dès qu’un chauffeur dépasse les 50km, non seulement le véhicule signale et dans nos sièges on est en mesure d’interpeller le chauffeur pour lui dire attention tu roules à plus de 50 km, 60km. Et quand il est sur une destination non recommandée, nous sommes en mesure de lui dire attention tu n’as pas le droit de faire ce trajet. Nous sommes aptes à connaitre les causes d’un accident à l’intérieur du pays bien que nous soyons à Conakry », a signalé M. Kourouma.

Maître Mamadou Saliou Baldé élu meilleur chauffeur de l’année, a partagé ses sentiments lors de la cérémonie : « Le métier de chauffeur je l’ai choisi. J’aime être récompensé pour ce métier. Je suis réconforté d’être désigné comme meilleur chauffeur de l’année 2017. En 2015 j’ai été 2ème, en 2017 je suis le meilleur chauffeur de l’année. L’année 2018 également je fournirai beaucoup d’efforts pour être là parmi ceux qui seront distingués. Je remercie tous mes collègues chauffeurs, TOTAL notre formateur et notre parc UHODA. J’invite les autres chauffeurs au respect des principes, l’année prochaine ils seront parmi les nominés », a lancé l’heureux gagnant.

Le meilleur transporteur de l’année était en déplacement, une petite cérémonie est prévue à son retour pour la remise de son prix par l’union des transporteurs. Les lauréats du mois de juillet 2017 sont : Bah Aladji Oumar, Bah Alpha Oumar 2ème , Diallo Mamadou Moustapha 1er .

Pour le mois d’Aout il s’agit de : Camara Ousmane 3eme, Baldé Mamadou Saliou 2eme lauréat du mois d’Août, Barry Alpha Oumar 1er . Septembre : Sangaré Mamady 3eme, Barry Alpha Oumar 2eme, Elhadj Alimou Diallo 1er. Octobre : Bah Alpha Mamadou 3eme, Diakité Salifou 2ème , Baldé Mamasou Saliou 1er lauréat du mois d’octobre. Mois de novembre : Maitre Barry Thierno Ibrahima 3ème, Sylla Fassory 2eme, Diallo Mamadou Cherif.

Les prix ont varié de 1000 000 à 2500 000gnf accompagnés de tickets de carburant et des gadgets de TOTAL. Le meilleur chauffeur a bénéficié également d’un congélateur de 600 litres et un téléviseur de 32 pouces.

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 664 93 45 45