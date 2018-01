Guinée : ce point commun entre Cellou Dalein et Bah Oury…

CONAKRY- Opposés sur le plan politique, Cellou Dalein Diallo et Bah Oury auront tout de même un point commun au niveau de leurs listes de candidatures.

Pour les élections locales du 4 février 2018, les listes déposées par le camp de l’ancien Ministre de la réconciliation nationale ont un logo semblable à celui de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée.

Selon nos informations, Bah Oury et ses partisans ont présenté des candidats dans les communes de Ratoma, Matoto et Dubréka. Sur ces listes, on voit un fromager à l’image du logo de l’UFDG. A la différence du parti dirigé par Cellou Dalein Diallo, Bah Oury et ses partisans ont choisi une colombe à la place du soleil levant qui se trouve sur le logo de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com