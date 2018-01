Ousmane Gaoual : « Alpha Condé devrait gracier AOB et Fatou Badiar… »

CONAKRY-Le député uninominal de Gaoual vient d’exprimer un regret vis-à-vis de la grâce présidentielle accordée par le Président Alpha Condé à plusieurs détenus. Ousmane Gaoual Diallo déplore le fait que les prisonniers politiques tels que madame Fatou Badiar Diallo, le commandant Alpha Oumar Boffa Diallo et compagnie n’aient pas été graciés.

« La prison n'est pas une fin en soi, c'est un centre de rééducation qui permet aujourd'hui aux fautifs de se remettre en question et d'être réinsérés dans la société humaine. En cela, la grâce est importante. Mais le chef de l'Etat devait plutôt gracier des prisonniers politiques. Tels que Fatou Badiar, AOB et sa compagnie. Ils ont obtenu un non-lieu. Ça veut dire que la plus haute juridiction du pays a dit qu'il y a eu une faute dans la procédure. Donc il fallait recommencer le procès. En attendant il fallait libérer ces prisonniers-là. Voilà des personnes qui méritaient d'être dehors », a estimé le parlementaire.

Il y a des nombreux citoyens qui croupissent dans les prisons pour des faits politiques, pour des faits des mouvements syndicaux, pour des revendications sociales observe-t-il, ajoutant que cela doit cesser.

« Récemment on a vu le chef de l'Etat criminaliser la revendication syndicale et bastonner des journalistes, les emprisonner. C'est un recul extraordinaire. Donc au lieu de gracier des gens, il faut éviter de les arrêter en faisant en sorte que la loi soit appliquée et qu’elle soit la même pour l'ensemble de nos citoyens », formule Ousmane Gaoual Diallo.

Le 31 décembre dernier le chef de l'Etat avait gracié 245 condamnés qui purgeaient leurs peines dans les prisons à travers le pays.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com