Labé : un inconnu tente de tuer une femme de 73 ans à Dionfo… 

LABE- Cette septuagénaire a certainement vécu la peur de sa vie ! Un inconnu a tenté de tuer une femme âgée de 73 ans ce mardi 2 janvier 2018 dans le district de Deylal, dans la préfecture de Labé, a appris Africaguinee.com.

Selon nos informations, l’inconnu qui a tenté d’assassiner la dame a réussi à prendre la fuite. Pour le moment, on ignore les motifs de cette tentative d’assassinat.

« Nous sommes dans les enquêtes, pour revenir aux faits, quelqu’un est venu dans le district de Deylal défoncer la porte d’une maison ou vit une vieille dame de 73 ans. C’était à une heure tardive la vieille était couchée. Selon les explications que j’ai reçues, l’inconnu a dit à la dame je suis venu t’étrangler et te tuer. Du coup il s’est attaqué à la vieille qui s’est également débattue, entre temps elle a appelé au secours, mais avant que les secours n’arrivent l’inconnu avait réussi à s’échapper. Nous cherchons à le mettre aux arrêts. La vieille a été blessée au niveau de la tête et du bras. On m’a dit aussi qu’elle perdu deux dents dans la bagarre, elle a été transportée au centre de santé pour des soins » a déclaré Tamba Oularé , sous-préfet de Dionfo qui a été joint au téléphone par un journaliste de notre rédaction.

Mais pour des citoyens de Dionfo, rien n’est à banaliser dans cette affaire, surtout il y a juste quelques mois une vieille dame avait été assassinée à Popodara et la tête coupée.L’on se rappelle aussi fraichement de l’assassinat du chérif de Sagalé.

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 664 93 45 45